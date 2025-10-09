Η Γκουίνεθ Πάλτροου, γνωστή τόσο για τον ρόλο της στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία Shakespeare in Love όσο και για τη μακρόχρονη παρουσία της στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel (UCM) ως Πέπερ Ποτς, προκάλεσε αίσθηση αποκαλύπτοντας ποιο ήταν το πιο άβολο φιλί της κινηματογραφικής της καριέρας. Μιλώντας στο podcast “Goop” μαζί με την επίσης ηθοποιό Κέιτ Χάντσον, η Πάλτροου αποκάλυψε ότι ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, ο εμβληματικός Iron Man και συμπρωταγωνιστής της στις ταινίες της Marvel, ήταν «η χειρότερη εμπειρία φιλιού». «Όταν τον φίλησα, σκέφτηκα: “Μην τρελαθώ τώρα… είναι σαν να φιλώ τον αδελφό μου”», είπε γελώντας η ηθοποιός.
Η αποκάλυψη ξάφνιασε πολλούς θαυμαστές, καθώς στη μεγάλη οθόνη οι δύο ηθοποιοί θεωρούνται ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια του κινηματογραφικού σύμπαντος των υπερηρώων. Όμως, όπως εξήγησε η Πάλτροου, η στενή φιλία που έχουν εκτός πλατό έκανε τις σκηνές αυτές περισσότερο περίεργες παρά ρομαντικές. Η ίδια η Χάντσον δεν δίστασε να συμμετάσχει στη συζήτηση, αποκαλύπτοντας ότι ο δική της χειρότερη εμπειρία φιλιού ήταν με τον Μάθιου ΜακΚόναχι, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στις ταινίες Πώς να χωρίσεις έναν άντρα σε 10 μέρες και Οι τρελοί… για το χρυσάφι: «Κάθε φορά που φιλιόμασταν, κάτι συνέβαινε — ιδρώτας, μύξες, ατυχήματα… Στην τελευταία σκηνή, μετά από το αεροπορικό δυστύχημα, είχε το πρόσωπό του γεμάτο μύξες!», είπε γελώντας η ηθοποιός.
Ο Ντάουνι Τζούνιορ είχε αναφερθεί στο ίδιο θέμα ήδη από το 2010, λέγοντας στο People ότι η Πάλτροου του είχε πει πως «δεν ένιωθε καλά» στα φιλιά τους. «Της είπα: ‘Κοίτα, είμαστε φίλοι. Θα ήταν πολύ πιο περίεργο αν με έβρισκες σέξι την ώρα του γυρίσματος!’», είχε πει τότε ο ηθοποιός με το γνωστό του χιούμορ. Παρά την έλλειψη χημείας στις ρομαντικές τους σκηνές, οι δύο παραμένουν πολύ καλοί φίλοι και έχουν μοιραστεί μερικές από τις πιο συγκινητικές στιγμές του κινηματογραφικού “Iron Man” και των “Avengers”. Όπως φαίνεται, όμως, η φιλία τους είναι τόσο δυνατή… που δεν χωρά ούτε ένα αληθοφανές φιλί.
Δημοφιλή
- 1
Τέλος το όνειρο του Airbnb - Γιατί οι Έλληνες αποσύρουν τις κατοικίες
- 2
Καιρός: Έρχεται ο «Ω-εμποδιστής» και χειμωνιάζει απότομα - Πότε έρχονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας
- 3
Έκλεψε τυριά αξίας 25 ευρώ από σούπερ μάρκετ για να φάει ο ίδιος και ο άρρωστος πατέρας του - Συγκλόνισε το δικα
- 4
Τζόαν Κένεντι: Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η τελευταία κυρία των Κένεντι
- 5
Προσωπικός Αριθμός και νέα ταυτότητα: Τι αλλάζει για τα ταξίδια από τη νέα χρονιά
- 6
Αιματοβαμμένο ερωτικό τρίγωνο στο Νότιο Σουδάν με 14 νεκρούς
- 7
Τέλος η υπογραφή του εργοδότη στην παραίτηση - Ο εργαζόμενος φεύγει μόνος του
- 8
Δακτύλιος: Πότε επιστρέφει - Ποιες ώρες και μέρες θα ισχύει, ποια οχήματα εξαιρούνται
- 9
IRIS: Υποχρεωτικό από 1η Νοεμβρίου - Πώς λειτουργεί, όσα πρέπει να γνωρίζετε
- 10
Η EE πουλά δηλητήριο στον Νότο - Oι Ευρωπαίοι καταναλωτές σε κίνδυνο
Πολιτισμός
Έρωτας, Γάμος και Πόλεμος: Επτά αποφθέγματα για να θυμόμαστε την Κλαούντια Καρντινάλε
Η εφημερίδα «La Stampa» θυμίζει μερικές φράσεις που είχε πει η Κλαούντια Καρντινάλε. Περιγράφουν τον τρόπο που έβλεπε τη ζωή, τον έρωτα και τη δουλειά της.
Πολιτισμός
Πέθανε η Κλαούντια Καρντινάλε, μυθική μορφή του παγκόσμιου κινηματογράφου
Η εμβληματική Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, στο σπίτι της στη Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον ατζέντη της, Λοράν Σαβρί. Rip Claudia cardinale pic.twitter.com/KLT2gqf300 — █▒ clippyotr (@pmullr) September 23, 2025 Η Καρντινάλε «μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, […]
Πολιτισμός
Η σκοτεινή αναγέννηση του Dexter
Ο ψυχοπαθής που αγαπήθηκε όσο λίγοι επιστρέφει στη Νέα Υόρκη, απέναντι σε δύο ερμηνείες-έκπληξη από την Ούμα Θέρμαν και τον Πίτερ Ντίνκλατζ