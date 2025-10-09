Η οικονομία της Γερμανίας, που για δεκαετίες βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στις εξαγωγές, δέχεται ισχυρό πλήγμα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Destatis, οι εξαγωγές αγαθών υποχώρησαν κατά 0,5% τον Αύγουστο, ενώ οι αποστολές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 2,5%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών. Οι εισαγωγές μειώθηκαν επίσης κατά 1,3%, αυξάνοντας μεν το εμπορικό πλεόνασμα στα 17,2 δισ. ευρώ, αλλά αποκαλύπτοντας μια βαθιά κάμψη στη βιομηχανική δραστηριότητα.

Αναλυτές αποδίδουν την πτώση κυρίως στους νέους δασμούς των ΗΠΑ, που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ στις ευρωπαϊκές εισαγωγές, πλήττοντας καίρια τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Ο οικονομολόγος της Commerzbank Ραλφ Σόλβεν προειδοποιεί ότι «οι δασμοί πλήττουν ήδη τις γερμανικές εξαγωγές και η τάση αυτή θα συνεχιστεί», ενώ ταυτόχρονα ο ισχυρός ευρώ περιορίζει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα.

Την ίδια στιγμή, η Κίνα απομακρύνεται από το Made in Germany, επενδύοντας σε δική της παραγωγή υψηλής τεχνολογίας, ιδίως στα ηλεκτρικά οχήματα. Αν και τον Αύγουστο σημειώθηκε μια πρόσκαιρη άνοδος 5,4% στις εξαγωγές προς το Πεκίνο, η συνολική τάση παραμένει πτωτική.

Η κρίση επιδεινώνεται και εντός Ευρώπης: οι εξαγωγές προς τις χώρες της ευρωζώνης υποχώρησαν κατά 2,2%, δείχνοντας πως ούτε η ενδοευρωπαϊκή αγορά μπορεί να στηρίξει τη γερμανική παραγωγή. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της UBS, Πολ Ντόνοβαν, μιλά για «μη υγιή εικόνα», με εξαγωγές και εισαγωγές να μειώνονται ταυτόχρονα.

Με τη βιομηχανική παραγωγή και τις νέες παραγγελίες να καταγράφουν διψήφια πτώση, η γερμανική οικονομία κινδυνεύει να εισέλθει σε τεχνική ύφεση για τρίτη συνεχή χρονιά. Όπως προειδοποιεί ο αναλυτής της Oxford Economics, Ντάνιελ Κραλ, «αν οι ΗΠΑ παραμείνουν προστατευτικές και η Κίνα αυτονομηθεί, η Γερμανία –η παλιά μηχανή της Ευρώπης– είναι χαμένη».