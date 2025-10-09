Η ολλανδική λέσχη αυτοκινήτου ANWB (Royal Dutch Touring Club) έδωσε στη δημοσιότητα δύο παιδικά καθίσματα που απέτυχαν σε δοκιμή μετωπικής πρόσκρουσης. Πρόκειται για τα μοντέλα Chipolino Olympus i-Size και Reecle 360, για τα οποία η ANWB συστήνει να αποφεύγεται η χρήση τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δοκιμής, και τα δύο καθίσματα αποκολλήθηκαν από τη βάση τους κατά τη σύγκρουση, με αποτέλεσμα το ανδρείκελο που χρησιμοποιήθηκε να εκσφενδονιστεί στο εσωτερικό του οχήματος. Σε πραγματικές συνθήκες, ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.