Στην Ελλάδα έκανε απόβαση η Changan μια νέα κινεζική φίρμα. Η ιστορία της αρκετά μακρόχρονη: Με 163 χρόνια βιομηχανικής κληρονομιάς και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες εμπειρίας στην κατασκευή αυτοκινήτων, η Changan Automobile εξελίχθηκε από πρωτοπόρος της σύγχρονης κινέζικης βιομηχανίας σε μια παγκόσμια ευρείας αποδοχής μάρκα αυτοκινήτων. Σήμερα, η Changan λειτουργεί 21 κέντρα παραγωγής και 39 εργοστάσια παγκοσμίως, εξυπηρετώντας έξι μεγάλες περιφερειακές αγορές με εξαγωγές σε 103 χώρες.

Στην Ελλάδα προσφέρει δύο νέα μοντέλα.H Changan Automobile, που εκπροσωπεί τη φίρμα στην Ελλάδα, προσφέρει το SUV CHANGAN Deepal S07 & SUV CHANGAN Deepal S05.

Το Changan Deepal S07 είναι ένα απο τα δύο μοντέλα που κυκλοφορούν ήδη στην Ελλάδα. Είναι η ναυαρχίδα της νέας γενιάς ηλεκτρικών SUV της μάρκας. Βασισμένο στην πλατφόρμα SDA (Smart Digital Architecture), υποστηρίζει συνεχείς αναβαθμίσεις over-the-air, εξασφαλίζοντας βελτιώσεις στην οδήγηση, την ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα.

Εξοπλισμένο με μπαταρία 79,97 kWh, προσφέρει αυτονομία έως 475 km (WLTP). Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 160 kW (218 PS) και 320 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7.9 δευτερόλεπτα.Υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 100 kW, με δυνατότητα αναπλήρωσης 30%–80% σε λιγότερο από 35 λεπτά, και onboard charger AC 11 kW.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται λειτουργίες ημιαυτόνομης οδήγησης μέσω Huawei Qiankun ADS SE, 360° Surround View, Intelligent Cockpit Monitoring, εννέα αερόσακοι και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης όπως AEB, Lane Keep Assist και Driver Monitoring System. Η σχεδίαση ακολουθεί τη φιλοσοφία «Symbiotic Aesthetics», με coupe-SUV γραμμές, φωτιστική υπογραφή LED και minimal premium εσωτερικό.

Η τιμή της κορυφαίας έκδοσης ULTRA ξεκινά από €44.990, με προωθητικό EV Bonus €3.400 και κρατική επιδότηση €3.000, φέρνοντας την τελική τιμή στα €38.590.

Το CHANGAN DEEPAL S07, μετην έκδοση ULTRA ξεχωρίζει για την ιδιαίτερα ανταγωνιστική του σχέση value for money.

Το Changan Deepal S05 προσφέρει οδηγική απόλαυση χωρίς περιορισμούς, με μοντέρνα και δυναμική ευρωπαϊκή σχεδίαση. Το αεροδυναμικό προφίλ του, οι ηλεκτρικές κρυφές χειρολαβές, τα frameless παράθυρα και τα LED φωτιστικά, σε συνδυασμό με πανοραμική οροφή και premium εσωτερικό με 64 χρωματικές επιλογές φωτισμού, δημιουργούν ένα σύγχρονο και ελκυστικό ηλεκτρικό SUV.

Η βασική έκδοση RWD MAX αποδίδει 272 PS, προσφέρει αυτονομία 485 km (WLTP) και τιμή εκκίνησης €32.990, ενώ η τετρακίνητη έκδοση AWD ULTRA φτάνει τα 435 PS, με αυτονομία 445 km και τελική τιμή €38.990, μετά από EV Bonus και κρατική επιδότηση.