Στον απόηχο των 130 χρόνων ιστορίας της, η Skoda παρουσιάζει το νέο Fabia 130 years – μια επετειακή έκδοση -περιορισμένης παραγωγής- που συνδυάζει δυναμισμό, τεχνολογική ακρίβεια και αγωνιστικό DNA.

Με τον κινητήρα 1.5 TSI 130 kW / 177 PS, σπορ ανάρτηση χαμηλωμένη κατά 15 mm και επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 7,4’’, το νέο Fabia 130 years αποτελεί το ταχύτερο Fabia παραγωγής που έχει παρουσιαστεί ποτέ.

Βασισμένο στην επιτυχημένη έκδοση Monte Carlo, το Fabia 130 years προσφέρει ακόμη πιο αιχμηρή οδική συμπεριφορά, ενισχυμένη απόκριση και μοναδική αισθητική ταυτότητα.

Ήδη διαθέσιμο για παραγγελία σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές, το νέο Fabia 130 αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η καρδιά του Fabia 130 years είναι ο βελτιωμένος κινητήρας 1.5 TSI EVO2, απόδοσης 130 kW / 177 PS και 250 Nm ροπής.

Το αυτόματο κιβώτιο DSG 7 σχέσεων έχει ειδική ρύθμιση για ταχύτερες αλλαγές, διπλές μεταβάσεις στο Sport Mode και νέα λογική φρεναρίσματος για άμεση επαναεπιτάχυνση.

Αποτέλεσμα:

0–100 km/h σε 7,4’’ ,

, 60–100 km/h σε 3,8’’ ,

, 80–120 km/h σε 4,8’’ , με τελική ταχύτητα 228 km/h – επιδόσεις που αναδεικνύουν τη δυναμική πλευρά του Fabia.

,

Διαθέτει σπορ ανάρτηση χαμηλωμένη κατά 15 mm και ζάντες 18” Libra, προσφέροντας κορυφαία σταθερότητα και αίσθηση ελέγχου. Το σύστημα διεύθυνσης έχει επαναρυθμιστεί για πιο άμεση πληροφόρηση και καλύτερη απόκριση, με προγράμματα Normal και Sport που προσαρμόζονται στις οδηγικές προτιμήσεις.

Μέσω του μενού του αυτοκινήτου, ο οδηγός έχει πρόσβαση στο δυναμικό σύστημα ελέγχου δύο σταδίων (ASR/ESC):