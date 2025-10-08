Η Τέιλορ Σουίφτ απάντησε στις ανάμεικτες κριτικές που έλαβε το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl», δηλώνοντας πως σέβεται τις διαφορετικές απόψεις και πως οι αντιδράσεις αποτελούν μέρος της καλλιτεχνικής διαδικασίας.

Πιο αναλυτικά

Η Τέιλορ Σουίφτ επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τις κριτικές που προκάλεσε η κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, «The Life of a Showgirl».

Σε συνέντευξή της στο «The Zane Lowe Show» του Apple Music, η δημοφιλής τραγουδίστρια ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την άμεση ανταπόκρισή τους. Όπως ανέφερε, οι υποστηρικτές της κατάφεραν να αναγνωρίσουν αμέσως την ψυχή και το μήνυμα του άλμπουμ.

Ωστόσο, η Σουίφτ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε όσους άσκησαν αρνητική κριτική. Μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Χαιρετίζω το χάος» και υπογράμμισε πως ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει την προσωπική του άποψη για την τέχνη.

Όπως επισημαίνει το Variety, το άλμπουμ έχει δεχτεί ποικίλες κριτικές. Κάποιοι επαινούν τον πιο χαρούμενο και απενοχοποιημένο ήχο, ενώ άλλοι επικρίνουν τους στίχους του δίσκου.

Η Τέιλορ Σουίφτ, απευθυνόμενη στον Ζέιν Λόου, σημείωσε ότι τα προσωπικά βιώματα του καθενός επηρεάζουν το κατά πόσο θα συνδεθεί με τη μουσική της σε κάθε χρονική στιγμή.

Η βραβευμένη με Grammy δημιουργός αναφέρθηκε επίσης στις δικές της πηγές έμπνευσης και το κίνητρο που την ωθεί να συνεχίζει να γράφει μουσική. Τόνισε πως έχει ως στόχο να αφήσει παρακαταθήκη με το έργο της, δηλώνοντας βέβαιη για την αξία της δημιουργίας της και θεωρώντας τις αντιδράσεις αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας της.

Η Σουίφτ συνεχίζει την προώθηση του 12ου της άλμπουμ και σήμερα, 8 Οκτωβρίου, πρόκειται να εμφανιστεί στη δημοφιλή εκπομπή «Late Night With Seth Meyers».