Με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, επανακαθορίζεται η διαδικασία αναγγελίας της οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζομένου. Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η απλούστευση και τυποποίηση της διαδικασίας, η αποφυγή καθυστερήσεων ή παραλείψεων και η διασφάλιση ακριβούς και διαφανούς καταγραφής των αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Το άρθρο 14 τροποποιεί το άρθρο 330 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου, εισάγοντας αλλαγές στον τρόπο, τον χρόνο και τα πρόσωπα που μπορούν να υποβάλουν δήλωση μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ». Η διαδικασία γίνεται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά, καθώς η λέξη «έντυπα» αντικαθίσταται από τη λέξη «δηλώσεις», και η υποβολή τους πραγματοποιείται ψηφιακά χωρίς χρήση έντυπων εγγράφων.

Καταργείται η υποχρέωση συνυπογραφής από τον εργοδότη, καθώς η αποχώρηση αποτελεί μονομερή ενέργεια του εργαζομένου. Το σύστημα διασφαλίζει την ταυτοποίηση μέσω των ατομικών κωδικών πρόσβασης.

Το χρονικό διάστημα απουσίας που θεωρείται τεκμήριο οικειοθελούς αποχώρησης τροποποιείται. Αδικαιολόγητη απουσία για περισσότερες από τρεις εργάσιμες ημέρες δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να προβεί σε όχληση προς τον εργαζόμενο. Αν η απουσία συνεχιστεί για ακόμη δύο εργάσιμες ημέρες χωρίς ανταπόκριση, ο εργοδότης μπορεί να δηλώσει την αποχώρηση στο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» χωρίς υπογραφή του εργαζομένου.

Η όχληση δηλώνεται υπεύθυνα από τον εργοδότη και γνωστοποιείται αυτόματα στον εργαζόμενο μέσω της εφαρμογής «MyErgani», αν είναι εγκατεστημένη στο κινητό του. Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης οικειοθελούς αποχώρησης από τον εργοδότη παρατείνεται σε δύο εργάσιμες ημέρες από τη λήξη του προβλεπόμενου διαστήματος απουσίας.

Με νέα παράγραφο στο άρθρο 330, δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να υποβάλει ο ίδιος τη δήλωση στο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», με αυτόματη ενημέρωση της επιχείρησης. Η αναγγελία συνοδεύεται από ηλεκτρονικά σαρωμένο έγγραφο υπογεγραμμένο ή με ψηφιακή βεβαίωση μέσω gov.gr.

Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών από τον εργοδότη, η σύμβαση θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία. Οι διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις επίσχεσης εργασίας. Με αυτές τις αλλαγές, το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» καθίσταται το αποκλειστικό μέσο ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων για τη λύση εργασιακής σχέσης, είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργαζόμενο.