Σήμερα, η τάση προστάζει μικρά, ηλεκτρικά βαν, ιδανικά για μεταφορές μέσα στην πόλη.Ειδικότερα, η Citroen προσφέρει και στην Ελλλάδα το νέο C3 VAN, σε δύο εκδόσεις, βενζίνης και αμιγώς ηλεκτρική. Η πρώτη φέρει βενζινοκινητήρας PureTech 1.2lt με ισχύ 100 ίππων και μέγιστη ροπή 250 Nm από τις 1.750 σ.α.λ. Οι εκπομπές CO₂ ανέρχονται σε 128 g/km, ενώ η μικτή κατανάλωση φτάνει τα 5,7 lt/100 km (WLTP).

Επίσης, η ηλεκτρική έκδοση ë-C3 VAN με ηλεκτροκινητήρα 113 ίππων (83 kW) και αυτόματο κιβώτιο μίας σχέσης με λειτουργία ανάκτησης ενέργειας στο φρενάρισμα. προσφέρει αυτονομία έως 323 km σε συνδυασμένο κύκλο (WLTP), με μέση κατανάλωση 17,3–17,4 kWh/100 km.

Εχει ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό, με Προβολείς τεχνολογίας LED, Κεντρική οθόνη αφής 10,25’’, Ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay® & Android Auto™, Καθίσματα Citroën Advanced Comfort με ρύθμιση ύψους στο κάθισμα οδηγού κ.α και μακροσκελή εξοπλισμό σε συστήματα ασφαλείας.

Ως επαγγελματικό προσφέρι Ύψος χώρου κάτω από την εταζέρα: 515 mm και Ωφέλιμο όγκο 0,61 – 1,06 m³

Το νέο μοντέλο της γαλλικής μάρκας επωφελείται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση η οποία ισχύει για όλη την γκάμα επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών Citroen. Eίναι ήδη διαθέσιμο στο Επίσημο Δίκτυο Διανομέων της Citroën με τιμή εκκίνησης 20.713€ για την έκδοση με κινητήρα βενζίνης και 29.500€ για την αμιγώς ηλεκτρική.