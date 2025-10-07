Η Εθνική Ελλάδος χρειάζεται τη νίκη στο «Χάμπντεν Παρκ» εναντίον της Σκωτίας, για να ξεκινήσει την πορεία της, με τα νέα δεδομένα μετά και την ήττα από τη Δανία (3-0), με στόχο την παρουσία της στα γήπεδα των Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ το 2026.

Η βαθμολογία του ομίλου

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας, βρίσκεται στην τρίτη θέση του ομίλου με τρεις βαθμούς, πέντε γκολ υπερ και τέσσερα κατά (+1). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η προσεχής αντίπαλός της Ελλάδας, η Σκωτία, με τέσσερις βαθμούς και διαφορά τερμάτων στο +2 (δύο υπέρ, μηδέν κατά). Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα βρίσκονται οι Δανοί, επίσης με τέσσερις βαθμούς, τρία γκολ υπέρ και κανένα κατά (+3).

Γιατί αναφέρουμε τη διαφορά τερμάτων; Διότι αποτελεί το πρώτο κριτήριο, σε περίπτωση ισοβαθμίας των ομάδων, σενάριο που μοιάζει αρκετά ρεαλιστικό. Αμέσως μετά, μετράει η καλύτερη επίθεση, ενώ το τρίτο κριτήριο είναι οι αγώνες μεταξύ των ομάδων που ισοβάθμισαν.

Τα σενάρια με τη Σκωτία και το πρόγραμμα της Ελλάδας

Αρχικά να κάνουμε σαφές, ότι η πρόκριση δεν τελειώνει στη Γλασκώβη για την Εθνική. Ωστόσο, μία ήττα από τους γνώριμους Σκωτσέζους, θα μείωνε αισθητά τις ελπίδες της Ελλάδας. Και αυτό γιατί η «Γαλανόλευκη» μετά θα ταξιδέψει στην Κοπεγχάγη (12/10), για τον αγώνα με τη δύσκολη Δανία, ενώ η Σκωτία θα υποδεχθεί στο «Χάμπντεν Παρκ» την ουραγό Λευκορωσία.

Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε η Σκωτία, να ανοίξει τη διαφορά από τη χώρα μας στους τέσσερις βαθμούς, πριν την τέταρτη αγωνιστική του ομίλου. Γιατί είναι σχεδόν σίγουρο, πως η ομάδα του Στιβ Κλαρκ, θα επικρατήσει της Λευκορωσίας.

Αφήνουμε λοιπόν το σενάριο της ήττας και πάμε σε αυτά, που η Εθνική Ελλάδος «φεύγει» αήττητη από τη Γλασκώβη. Σε περίπτωση ισοπαλίας και πάντα με τη λογική, ότι η Δανία δεν θα δυσκολευτεί με τη Λευκορωσία, η Ελλάδα θα διατηρηθεί στην τρίτη θέση (τέσσερις βαθμοί), έναν πόντο πίσω από τη δεύτερη Σκωτία (πέντε βαθμοί) και τρεις από την ομάδα του Μπράιαν Ρίμερ (επτά βαθμοί). Αν λάβουμε υπόψιν μας τη δύσκολη δεύτερη αναμέτρηση στην Κοπεγχάγη, τότε βλέπουμε πως η Εθνική, θα χάσει πολύτιμο έδαφος στον βαθμολογικό πίνακα.

Το αποτέλεσμα που θα βοηθήσει την Ελλάδα και είναι και αυτό που θα «κυνηγήσουν» οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είναι το τρίποντο της νίκης. Σε αυτό το σενάριο, η χώρα μας θα περάσει στη δεύτερη θέση (έξι βαθμοί), αφήνοντας τρίτο τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ και την παρέα του (τέσσερις βαθμοί) και μόλις ένα βαθμό πίσω από την πρώτη Δανία (επτά βαθμοί).

Για να το πούμε πιο απλά, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας χρειάζεται να συγκεντρώσει τουλάχιστον 10 βαθμούς, στις τέσσερις εναπομένουσες αναμετρήσεις, αν θέλει να διεκδικήσει την κορυφή του ομίλου και την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026. Καταλαβαίνουμε πως κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο! Πρέπει απλά η Ελλάδα να παραμείνει αήττητη και να πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις νίκες.

Όπως στα play-offs του Nations League

Η Εθνική Ελλάδος έχει αποδείξει, πως μπορεί να φύγει νικήτρια από το «Χάμπντεν Παρκ», στις 23 Μαρτίου του 2025. Στον δεύτερο αγώνα των play-offs ανόδου του Nations League, η Ελλάδα επισκέφθηκε τη Γλασκώβη, ξανά με μόνο στόχο τη νίκη, αφού είχαν γνωρίσει την ήττα (1-0) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η βραδιά εκείνη πήρε διαστάσεις θριάμβου για τους «μπέμπηδες» του Γιοβάνοβιτς, οι οποίοι επικράτησαν με σκορ 3-0. Κωνσταντέλιας, Καρέτσας και Τζόλης είχαν σκοράρει τότε για την Εθνική, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της χώρας μας να παρατάσει τη νεότερη ομάδα, που έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε επίσημο αγώνα, με μέσο όρο ηλικίας τα 23 χρόνια.

Την Πέμπτη ο Γιοβάνοβιτς θα έχει στη διάθεση του όλους τους παίκτες, εκτός του τραυματία Παναγιώτη Ρέτσου ( τον αντικαθιστά ο Γιάννης Μιχαηλίδης), καθώς ο αμφίβολος Καρέτσας (λόγω ίωσης) θα δώσει κανονικά το «παρών» στην Σκωτία.

Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας, Παντελίδης.

Τόσο ο Σέρβος προπονητής, όσο και οι ποδοσφαιριστές του, θέλουν να πάρουν το «εισιτήριο» για τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και να επιστρέψει έτσι η χώρα μας σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, μετά από 11 χρόνια και το Μουντιάλ του 2014. Για να συμβεί αυτό όμως, πρέπει η Εθνική Ελλάδος να βγει στην αντεπίθεση, η οποία «περνάει» από το… «Χάμπντεν Παρκ»!