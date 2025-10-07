Ο Μπεν Άφλεκ έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα του μιούζικαλ «Kiss of the Spider Woman» στη Νέα Υόρκη, στηρίζοντας την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Λόπεζ, που έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Μπεν Άφλεκ παραβρέθηκε στην πρεμιέρα του « Kiss of the Spider Woman » στη Νέα Υόρκη .

παραβρέθηκε στην πρεμιέρα του « » στη . Η Τζένιφερ Λόπεζ πρωταγωνιστεί στην ταινία και ο Άφλεκ συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός μέσω της Artist Equity .

πρωταγωνιστεί στην ταινία και ο συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός μέσω της . Το πρώην ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στο κόκκινο χαλί, δείχνοντας φιλικές διαθέσεις.

εμφανίστηκε μαζί στο κόκκινο χαλί, δείχνοντας φιλικές διαθέσεις. Η Λόπεζ ευχαρίστησε δημόσια τον Άφλεκ για τη στήριξή του στην παραγωγή.

για τη στήριξή του στην παραγωγή. Η ταινία κυκλοφορεί στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 23 Οκτωβρίου .

κυκλοφορεί στους στις . Το καστ περιλαμβάνει τους Ντιέγκο Λούνα, Tonatiuh, Τόνι Ντοβολάνι και Εντουάρντο Ράμος, με σκηνοθεσία του Μπιλ Κόντον.

Πιο αναλυτικά

Σημαντική παρουσία στην πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου μιούζικαλ Kiss of the Spider Woman στη Νέα Υόρκη αποτέλεσε ο Μπεν Άφλεκ, ο οποίος βρέθηκε εκεί για να στηρίξει την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Λόπεζ. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια κρατά τον κεντρικό ρόλο στην ταινία, η οποία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η εμφάνιση του Άφλεκ στο κόκκινο χαλί αποτέλεσε έκπληξη, καθώς συμμετέχει και ως εκτελεστικός παραγωγός. Η συμβολή του πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας παραγωγής που έχει ιδρύσει με τον Ματ Ντέιμον, Artist Equity.

Το πρώην ζευγάρι πόζαρε μαζί μπροστά στους φωτογράφους, ενώ η στάση τους ήταν ιδιαίτερα φιλική και άνετη, με τους παρευρισκόμενους να σχολιάζουν τη χημεία τους.

Για την περίσταση, η Τζένιφερ Λόπεζ επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία του Χάρις Ριντ από την ανοιξιάτικη συλλογή 2026, σε καφέ και ταμπά αποχρώσεις με λουλουδένιο μοτίβο και έναν μαύρο κορσέ που θύμιζε ιστό αράχνης, συνδυάζοντας το ενδυματολογικό της στυλ με το θέμα της ταινίας.

Κατά την παρουσίαση της ταινίας, η Λόπεζ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια τον πρώην σύζυγό της, δηλώνοντας: «Σ’ ευχαριστώ Μπεν. Αυτή η ταινία δεν θα είχε γυριστεί χωρίς τον Μπεν και χωρίς την Artist Equity».

Ο Μπεν Άφλεκ, σε δηλώσεις του στο Extra, εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Λόπεζ, αναφέροντας ότι ήταν «εκπληκτική» και πως «δούλεψε απίστευτα σκληρά» για το συγκεκριμένο πρότζεκτ.

Το Kiss of the Spider Woman θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 23 Οκτωβρίου. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Μπιλ Κόντον, ενώ η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο των Τέρενς Μακνάλι, Τζον Κάντερ και Φρεντ Εμπ.

Στο καστ, εκτός από την Τζένιφερ Λόπεζ, συμμετέχουν οι Ντιέγκο Λούνα, Tonatiuh, Τόνι Ντοβολάνι και Εντουάρντο Ράμος.