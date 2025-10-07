Το νέο ντοκιμαντέρ «Ozzy: No Escape from Now» της Paramount+ σκιαγραφεί, όπως αναφέρει το BBC, το τελευταίο κεφάλαιο στη ζωή του Όζι Όσμπορν, του θρυλικού «Πρίγκιπα του Σκότους». Πρόκειται, όπως σημειώνεται, για ένα «πορτρέτο ενός ανθρώπου που αρνείται απλώς να τα παρατήσει».

Η ταινία εξετάζει τα τελευταία έξι χρόνια του Όσμπορν, από τη μάχη του με τη νόσο του Πάρκινσον έως την αποχαιρετιστήρια συναυλία στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ, περιλαμβάνοντας στιγμές από τα παρασκήνια αυτής της ιστορικής βραδιάς.

Ο εκτελεστικός παραγωγός Φιλ Αλεξάντερ περιγράφει το έργο ως «μελέτη στην ανθεκτικότητα», που επέτρεψε στον μουσικό να εκφράσει πώς ένιωθε και πού βρισκόταν ψυχολογικά εκείνη την περίοδο. Όπως επισημαίνει, η οικογένεια του Όσμπορν είχε καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή, με στόχο να αποτυπωθεί το κοινό τους ταξίδι και οι προσωπικές τους δοκιμασίες.

Ο Όζι Όσμπορν πέθανε τον Ιούλιο, σε ηλικία 76 ετών, λίγες εβδομάδες μετά την τελευταία συναυλία των Black Sabbath. Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Μπέρμιγχαμ για να του αποτίσουν φόρο τιμής.

Η δημιουργία του ντοκιμαντέρ

Σε σκηνοθεσία της Τάνια Αλεξάντερ και παραγωγή της Echo Velvet, σε συνεργασία με την οικογένεια Όσμπορν και τα MTV Entertainment Studios, η δίωρη ταινία περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τη σύζυγό του, Σάρον, και τα παιδιά τους, Έιμι, Κέλι και Τζακ Όσμπορν.

Σύμφωνα με τον Φιλ Αλεξάντερ, το ντοκιμαντέρ δεν θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί χωρίς τη συμμετοχή και την ειλικρίνεια της Σάρον Όσμπορν. «Βλέπεις όλα τα τρωτά σημεία. Τον αντίκτυπο των προβλημάτων υγείας του Όζι στην οικογένεια και στη μουσική του», σημειώνει.

Ο ίδιος, συντάκτης του περιοδικού Kerrang!, τονίζει ότι η μουσική υπήρξε ζωτικής σημασίας για τον Όσμπορν στις πιο δύσκολες στιγμές του. «Την βλέπεις κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια σου», προσθέτει.

Από την πτώση του 2019 στο τελευταίο άλμπουμ

Αρχικά, το «Ozzy: No Escape From Now» δεν προοριζόταν να είναι μεταθανάτιο ντοκιμαντέρ. Η σκηνοθέτιδα Τάνια Αλεξάντερ, με τη συγκατάθεση του ίδιου και της Σάρον, ξεκίνησε τα γυρίσματα για να αποτυπώσει τις συνέπειες της πτώσης του το 2019, που άλλαξε τη ζωή του.

Η ταινία καταγράφει το ψυχικό και σωματικό κόστος της περιπέτειας αυτής, αλλά και την προσπάθειά του να επιστρέψει στη σκηνή, πριν αναγκαστεί να ακυρώσει την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του. Όπως σημειώνει το Variety, «εν μέσω του πόνου, το “No Escape From Now” αναδεικνύει την παρηγοριά που βρήκε ο Όζι ξαναγράφοντας μουσική –ιδίως για το τελευταίο του άλμπουμ “Patient Number 9″– και την αποφασιστικότητά του να πει ένα τελευταίο αντίο στους θαυμαστές του».

Μια συγκινητική αποχαιρετιστήρια στιγμή

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει σκηνές με κορυφαίους ροκ καλλιτέχνες που τιμούν τον πρωτοπόρο της heavy metal. «Υπάρχει γνήσιος σεβασμός και αγάπη», ανέφερε η Τάνια Αλεξάντερ στο Variety, περιγράφοντας τη συγκινησιακή φόρτιση καλλιτεχνών όπως ο Μπίλι Κόργκαν και ο Τζέιμς Χέτφιλντ.

«Ήταν μια εξαιρετική στιγμή να βλέπεις τον Όζι να παρακολουθεί αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες να τραγουδούν τα τραγούδια του μπροστά του», πρόσθεσε. «Όλοι ένιωθαν νευρικοί, αλλά τα λόγια τους ήταν ειλικρινά και γεμάτα θαυμασμό».