Rush: Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του θρυλικού ντράμερ και στιχουργού Νιλ Περτ (Neil Peart), το καναδικό συγκρότημα ανακοίνωσε την επιστροφή του στη σκηνή με μια μεγάλη περιοδεία επανένωσης.

Οι συνιδρυτές των Rush, ο τραγουδιστής και μπασίστας Τζέντι Λι (Geddy Lee) και ο κιθαρίστας Αλεξ Λάιφσον (Alex Lifeson), γνωστοποίησαν ότι έχει προγραμματιστεί μια περιοδεία 12 συναυλιών σε επτά πόλεις της Βόρειας Αμερικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026.

Η περιοδεία, με τίτλο «Fifty Something», θα ξεκινήσει τον Ιούνιο στο Kia Forum του Λος Άντζελες, εκεί όπου το συγκρότημα έδωσε την τελευταία του συναυλία με τον Περτ το 2015. Στη συνέχεια, οι Rush θα εμφανιστούν στο Μεξικό, το Φορτ Γουόρθ του Τέξας, το Σικάγο, τη Νέα Υόρκη και το Τορόντο, ενώ η περιοδεία θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2026 στο Κλίβελαντ.

Στη θέση του αείμνηστου Περτ θα βρεθεί η διακεκριμένη Γερμανίδα συνθέτρια και παραγωγός Ανίκα Νιλς (Anika Nilles), η οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Τζεφ Μπεκ (Jeff Beck).

«Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από τότε που ο Άλεξ κι εγώ παίζαμε τη μουσική των Rush μαζί με τον αγαπημένο μας φίλο και συνεργάτη, Νιλ», δήλωσε ο Λι, προσθέτοντας: «Μια ζωή γεμάτη τραγούδια, στα οποία βάλαμε όλη μας την καρδιά και την ψυχή, γράφοντας, ηχογραφώντας και παίζοντας μαζί επί σκηνής».

Ο Λι τόνισε ακόμη ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Λάιφσον «δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ενθουσιασμένοι» που θα συστήσουν την Νιλς στους θαυμαστές τους, «οι οποίοι, όπως γνωρίζουμε, θα της δώσουν την ευκαιρία να φανεί αντάξια σε αυτόν τον απίθανο ρόλο». Σύμφωνα με το Associated Press, οι δύο μουσικοί ελπίζουν να συμμετάσχουν και άλλοι καλλιτέχνες στις εμφανίσεις τους.

Νωρίτερα φέτος, το συγκρότημα κυκλοφόρησε τη συλλογή «Rush 50», με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, που περιλαμβάνει επανεκτελέσεις από την τελευταία συναυλία του με τον Περτ, τον Αύγουστο του 2015.

«Είμαστε ενθουσιασμένες που στηρίζουμε την περιοδεία “Fifty Something”, γιορτάζοντας ένα συγκρότημα του οποίου η μουσική έχει συγκινήσει και εμπνεύσει θαυμαστές εδώ και πολλές δεκαετίες και τιμώντας την εξαιρετική κληρονομιά του Νιλ τόσο ως στιχουργό όσο και ως ντράμερ», ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους η χήρα και η κόρη του Περτ.

«Η μουσική του Νιλ ήταν μοναδική… καθώς το συγκρότημα μπαίνει σε αυτό το νέο κεφάλαιο, υπόσχεται να είναι πραγματικά αξέχαστο. Είμαστε ενθουσιασμένες που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το νέο τους όραμα και που θα ακούσουμε αυτή τη θρυλική μουσική να παίζεται ξανά ζωντανά», πρόσθεσαν.