Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκαν πολύ τρυφεροί στην πρεμιέρα της νέας τους ταινίας, Kiss Of The Spider Woman, στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα.

Η 56χρονη ηθοποιός και ο 53χρονος πρώην σύζυγός της έκαναν μια έκπληξη εμφανιζόμενοι μαζί στο κόκκινο χαλί και φωτογραφήθηκαν να συνομιλούν τρυφερά, λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά την αίτηση διαζυγίου της.

Exes Ben Affleck and Jennifer Lopez reunited on the carpet of the “Kiss Of The Spider Woman” New York screening. 📸: Getty pic.twitter.com/jSLlgxXzNH — Page Six (@PageSix) October 6, 2025

Το δίδυμο χαμογελούσε καθώς κοιτούσαν ο ένας τον άλλον στα μάτια κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αφού η Λόπεζ πρόσφατα επαίνεσε τον Άφλεκ για τη συμβολή του στην πραγματοποίηση της ταινίας.

Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί για το διάσημο πρώην ζευγάρι από τότε που οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό τους νωρίτερα τον Ιανουάριο, μετά από δύο χρόνια γάμου.

Η ζεστή εμφάνισή τους πυροδότησε φήμες για συμφιλίωση μεταξύ ορισμένων θαυμαστών, με έναν από αυτούς να δημοσιεύει ένα GIF της Tiffany Pollard να τρίβει τα μάγουλά της και να γράφει στο X: «Θεέ μου… θα ξαναρχίσουν τα ίδια».

Ένας άλλος είπε: «Θα πάνε μαζί στο σπίτι».

Κάποιος άλλος συνέκρινε τους δύο με τους θρύλους του Χόλιγουντ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Ρίτσαρντ Μπάρτον, οι οποίοι επίσης παντρεύτηκαν δύο φορές.

«Είναι σαν μια σύγχρονη ρομαντική ιστορία Τέιλορ-Μπάρτον. Δύο τοξικές προσωπικότητες που δεν μπορούν να είναι μαζί, αλλά δεν μπορούν να μείνουν χώρια».

«Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα γλώσσα του σώματος εδώ!» πρόσθεσε κάποιος άλλος.