Ονομάζεται Hipster, έχει πλάτος μόλις 1,55 μ., ύψος 1,53 μ. και μήκος 3 μ. – μικρότερο από οποιοδήποτε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί αυτήν τη στιγμή – ωστόσο διαθέτει τέσσερα καθίσματα κανονικού μεγέθους και έως 500 λίτρα χώρου φόρτωσης με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Στόχος της Dacia είναι να «δώσει τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες κινητικότητας» ενόψει του αυξανόμενου κόστους που προκαλείται από τους κανονισμούς και την ηλεκτροκίνηση, με το Hipster να οραματίζεται ένα μοντέλο που θα είναι χαμηλότερο ακόμη και από το Spring EV – ένα από τα φθηνότερα αυτοκίνητα στην Ευρώπη.

Το Dacia Hipster Concept είναι 100% ηλεκτροκίνητο και προσαρμοσμένο στις καθημερινές ανάγκες, με στόχο τον περιορισμό έως και 50% του αποτυπώματος άνθρακα, σε σύγκριση με τα σημερινά ηλεκτρικά οχήματα.

Είναι 20% ελαφρύτερο από το Spring. Αυτό είναι αποτέλεσμα της συνολικής οικολογικής προσέγγισης της Dacia: μικρότερο βάρος σημαίνει λιγότερες πρώτες ύλες και λιγότερη σπατάλη ενέργειας στην κατασκευή. Το μικρότερο βάρος, σημαίνει επίσης και λιγότερη ενέργεια για την κίνηση. Το όραμα του Dacia Hipster Concept, σε σχέση με τα καλύτερα ηλεκτρικά οχήματα που διατίθενται σήμερα, είναι να επιτευχθεί μείωση έως και 50% στο αποτύπωμα άνθρακα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος.

Το Dacia Hipster Concept φτιάχτηκε για να ικανοποιήσει τις πραγματικές ανάγκες των πελατών. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, το 94% των οδηγών διανύουν λιγότερα από 40 km την ημέρα.

Με το Spring, η Dacia ήταν η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που έκανε τόσο προσιτή την ηλεκτροκίνηση. Με το Dacia Hipster Concept, η Dacia θέλει να προχωρήσει αυτή τη φιλοσοφία ένα βήμα παραπέρα, στοχεύοντας στη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης που αδυνατούσε μέχρι σήμερα να βρει μία λύση στις δικές της οικονομικές δυνατότητες. Η μέση τιμή ενός καινούργιου αυτοκινήτου στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 77%, μεταξύ 2010 – 2024, ξεπερνώντας κατά πολύ την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Στην καμπίνα του Dacia Hipster Concept μπορούν να φιλοξενηθούν άνετα μέχρι και τέσσερεις ενήλικες. Τα καθίσματα για οδηγό και τον συνοδηγό είναι ίδια (σε επιφάνεια επαφής) με αυτά του Dacia Sandero, εξασφαλίζοντας άνεση, ορατότητα και ασφάλεια στον δρόμο. Η πρόσβαση στις πίσω θέσεις διευκολύνεται από το μεγάλο άνοιγμα της πόρτας και το κάθισμα του συνοδηγού που ανακλίνεται προς τα εμπρός.

Για να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες του καθενός, το εσωτερικό του Dacia Hipster Concept ακολουθεί πιστά τη φιλοσοφία «YouClip®». Με το στάνταρ εξοπλισμό να περιλαμβάνει μόνο τα απολύτως απαραίτητα, το εσωτερικό μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα, με την τοποθέτηση αξεσουάρ από τη γκάμα της YouClip® που έχει εξελίξει η Dacia. 11 σημεία στερέωσης YouClip βρίσκονται στο ταμπλό, στα πάνελ των θυρών και στο εσωτερικό του πορτμπαγκάζ, και μπορούν να δεχθούν διάφορα αξεσουάρ, όπως ποτηροθήκες, υποβραχιόνια, φώτα οροφής κ.λπ.