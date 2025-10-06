Η ΑΕΚ γλίτωσε το κάζο στο ματς με την Κηφισιά και με πολύ θεαματικό τρόπο έφτασε σε νίκη με ανατροπή, παίζοντας μάλιστα με παίκτη λιγότερο. Βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Κηφισιά με τον Ανδρέα Τετέι να έχει διαλύσει την άμυνα του Νίκολιτς. Ομως στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με το σκορ στο 2-1 καθώς ο Καλοσκάμης είχε μειώσει, αποβλήθηκε ο Ρέλβας για φάουλ στον Τετέι.

Η ΑΕΚ μαζεύτηκε στα μετόπισθεν και είχε αυτή τη δυνατότητα να παίζει στις αντεπιθέσεις. Ο Νίκολιτς έριξε στο ματς τον Γιόβιτς, η Κηφισιά δεν είχε χώρους για να τρέχει ο Τετέι καθώς η ΑΕΚ μαζεύτηκε και ο Γιόβιτς σε δυο αντεπιθέσεις βρήκε αρχικά το γκολ της ισοφάρισης και στο τέλος το πέναλτι της νίκης: το εκτέλεσε στο 90′ ο Μάριν υπογράφοντας την ανατροπή. Το ματς θύμισε την παλιά δήλωση του κάποτε ομοσπονδιακού προπονητή Βασίλη Δανιήλ που σε ένα ματς με τη Γερμανία που η Εθνική μας έχασε με 2-3 είχε πει πως πληρώσαμε το ότι βρεθήκαμε με παίκτη παραπάνω. Θύμισε επίσης ότι ο καλός Λέτο έχει ως προπονητής να μάθει πολλά.

Παράξενο

Την περασμένη Πέμπτη οι τρεις ελληνικές ομάδες που αγωνίστηκαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχασαν. Δεν είναι παράξενο: έχει ξανασυμβεί και τα προηγούμενα χρόνια. Το παράξενο είναι ότι και ο ΠΑΟ απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ και η ΑΕΚ με αντίπαλο την Τσέλιε στη Σλοβενία και ο ΠΑΟΚ στο άντρο της Θέλτα στο Βίγκο ητήθηκαν ενώ προηγήθηκαν. Αυτό πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει.

Εξηγήσεις

Κοίταξα από περιέργεια να δω τι εξηγήσεις έδωσαν οι προπονητές των ομάδων. Ο προπονητής του ΠΑΟ Χρήστος Κόντης είπε: «Δεν ήμασταν εύστοχοι στα σουτ, αλλά προσπαθήσαμε να πάρουμε κάτι θετικό. Τώρα πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά. (…) Εχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά και από αυτή τη στιγμή πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τον Ατρόμητο. Θα διορθώσουμε και θα δούμε τι λάθη κάναμε συνολικά και προπονητικά για να βελτιωθούμε».

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είπε πως «το δεύτερο γκολ (σ.σ. που ο ΠΑΟΚ δέχτηκε) ήρθε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. (…) Ανοιξαν οι χώροι και η Θέλτα είχε μεγάλες ευκαιρίες και έτσι βρήκε ένα ακόμα. Δεν μπορώ να μιλήσω για έλλειψη συγκέντρωσης. (…). Τώρα πάμε για ένα κρίσιμο ματς στο πρωτάθλημα και πολλά από όσα είδαμε εδώ θα μας είναι χρήσιμα».

Ο Νίκολιτς είπε πως «πάντα την ευθύνη την έχει ο προπονητής και την αναλαμβάνω. Αν δούμε όλα τα γκολ είναι όλα στο όριο του οφσάιντ. Γίνονται λάθη εκεί. (…) Ο προπονητής πρέπει να έχει τη λύση στο πρόβλημα και εγώ έχω την απάντηση. Και θα το καταλάβουν κάποιοι ήδη την Κυριακή». Πού θέλω να καταλήξω; Πως και οι τρεις ολοκλήρωσαν τις αναλύσεις τους μιλώντας για τα ματς που έχουν μπροστά τους στο πρωτάθλημα. Πράγμα που σημαίνει πως αυτά τα ματς τα είχαν στο μυαλό τους πριν καν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια αρχίσουν…

Εξήγηση

Κάπως έτσι νομίζω ότι εξηγούνται και οι συνεχείς μέρες της Μαρμότας που ζουν αυτές οι τρεις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη: το πρωτάθλημα είναι για αυτές πιο σημαντικό από το τι θα κάνουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. «Σκοτώνονται» καλοκαιριάτικα να περάσουν σε αυτές (για να βάλουν στο ταμείο κάποια απαραίτητα χρήματα) και μετά αυτό που ενδιαφέρει είναι το πρωτάθλημα και η κατάκτησή του.

Μόνο που πολύ φοβάμαι πως είναι δύσκολο να κατακτήσεις το πρωτάθλημα αν στην Ευρώπη δεν έχεις αξιοπρεπή αποτελέσματα: η πίκρα που συσσωρεύει ο κόσμος από τέτοιου είδους νίκες κάποια στιγμή ξεσπάει. Φοβάμαι πως κανείς δεν κατάλαβε πως το περσινό του νταμπλ ο Ολυμπιακός το κέρδισε γιατί ένα χρόνο πριν είχε κερδίσει το Conference League: εκείνη η επιτυχία του χάρισε την ηρεμία για να αντιμετωπίσει χωρίς εντάσεις και πιέσεις την περσινή χρονιά των 100 του χρόνων.

Πίεση

Ακούω διαρκώς ότι στον ΠΑΟ π.χ. προκαλεί μεγάλα προβλήματα η πίεση που υπάρχει εξαιτίας του ότι η ομάδα του έχει 15 χρόνια να κερδίσει το πρωτάθλημα. Συμφωνώ απολύτως ότι αυτό ισχύει και φαίνεται. Αλλά δεν θα ήταν πιο ήρεμη η εφετινή σεζόν του αν πέρυσι π.χ. μπορούσε να αποκλείσει τη Φιορεντίνα και να φτάσει στον ημιτελικό του Conference League; Και θα είχε άραγε την ίδια πίεση αν σε αυτά τα δεκαπέντε χρόνια είχε δυο – τρεις συμμετοχές σε ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ από τους οποίους λείπει πάνω από 14 χρόνια; Δεν έχω απαντήσεις. Απλά ρωτάω.

Ηττες

Στα ματς του Σαββάτου στο πρωτάθλημα είχαμε τρεις νικητές και τρεις ηττημένους και οι ήττες φέρνουν δράματα. Ο Αστέρας Τρίπολης έχασε από τον Πανσερραϊκό με 2-1 εκτός έδρας και την πλήρωσε ο προπονητής του Σάββας Παντελίδης που απολύθηκε.

Ο Αστέρας είναι ουραγός στη βαθμολογία και χρειάζεται κάποιον να τον ξυπνήσει. Αλλά και να τον βοηθήσει να βρει τη χαμένη του σοβαρότητα: η σκηνή στο τέλος με τους καβγάδες του τερματοφύλακα Παπαδόπουλου με τους αμυντικούς του μαρτυρά ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα πιο σύνθετο από το αγωνιστικό. Η ειρωνεία της ιστορίας είναι ότι στην αγωνιστική που ο Αστέρας αποφάσισε να αλλάξει προπονητή ο προηγούμενός του, ο Μίλαν Ράσταβατς, επιστρέφοντας με τον ΟΦΗ στην Τρίπολη κέρδισε τον Αρη με 3-0 λες και ο αέρας του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» του έκανε καλό!

Χιμένεθ

Ολοκληρώθηκε το θετικό σοκ του Αρη που προέκυψε όταν ο κόουτς Μανόλο Χιμένεθ αντικατέστησε τον Μαρίνο Ουζουνίδη; Μάλλον ναι. Ισως και σε χρόνο ρεκόρ. Ο Αρης μετά την ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό έχασε από τον ΟΦΗ πληρώνοντας ακριβά δυο λάθη του τερματοφύλακα Διούδη αλλά και μια επιθετική αδυναμία που φαινόταν και στα ματς που με τον Χιμένεθ είχε κερδίσει: δεν γίνεται μια ομάδα να κερδίζει όλα τα παιχνίδια με το στερεότυπο 1-0. Από την άλλη πώς να φτιάξει ένας προπονητής σε χρόνο ρεκόρ μια ομάδα που απέκτησε το καλοκαίρι 18 παίκτες; Μερικούς από τους οποίους δεν έχει δει ούτε στην προπόνηση.

Φεράντο

Ο καλός πάντως ισπανός προπονητής που δουλεύει στην Ελλάδα λέγεται Φεράντο και φέτος ξαναπροσφέρει τις υπηρεσίες του στον Βόλο. Η νίκη της ομάδας του στη Λάρισα με το εντυπωσιακό 5-2 μόνο έκπληξη δεν είναι: ο φιλοξενούμενος θα μπορούσε να έχει κερδίσει και με μεγαλύτερο σκορ. Οι ομάδες του Φεράντο όντως δείχνουν πως ο προπονητής τους είναι Ισπανός: δημιουργούν, τρέχουν, πρεσάρουν, κάνουν γόνιμη κατοχή μπάλας. Κι ο Φεράντο τους ζητά να μη σταματάνε. Γιατί μόνο παίζοντας τιμάς το ποδόσφαιρο.