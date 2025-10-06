Μπορεί να μην ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, όμως ο Μαξ Φερστάπεν έφυγε ικανοποιημένος από τη Σιγκαπούρη. Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull κατέκτησε τη δεύτερη θέση και μάζεψε πολύτιμους βαθμούς, κερδίζοντας έδαφος έναντι των δύο οδηγών της McLaren.

Ο Λάντο Νόρις και ο Όσκαρ Πιάστρι ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα, εξασφαλίζοντας μεν στη McLaren τον τίτλο στους κατασκευαστές, αλλά αφήνοντας ανοιχτή τη «μάχη» στους οδηγούς. Ο Πιάστρι παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, με τον Νόρις να ακολουθεί σε απόσταση 22 βαθμών.

Ο Φερστάπεν, από την πλευρά του, μείωσε τη διαφορά στους 63 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Πιάστρι και στους 41 από τον δεύτερο Νόρις. Με έξι grand prix να απομένουν –και 174 διαθέσιμους βαθμούς στο «τραπέζι»– ο Ολλανδός διατηρεί βάσιμες ελπίδες για την ανατροπή.

Σενάριο που τον διατηρεί «ζωντανό» είναι να συνεχίσει σε σταθερά υψηλές θέσεις ή ακόμη και να εκμεταλλευτεί τυχόν στραβοπατήματα των δύο πιλότων της McLaren. Σε κάθε περίπτωση, ο πεντάκις παγκόσμιος πρωταθλητής παραμένει στο κυνήγι του τίτλου, με τους Πιάστρι και Νόρις να κρατούν προς το παρόν τον πρώτο λόγο.