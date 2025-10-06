Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία για δεκαετίες βρισκόταν στα πρωτοσέλιδα των ταμπλόιντ, είχε μια κρυφή αδυναμία: τα κουτσομπολιά.

Όλα άλλαξαν για τη βρετανίδα socialite το 1981, όταν έγινε πριγκίπισσα της Ουαλίας με τον γάμο της με τον Κάρολο Γ’. Η 20χρονη τότε Νταϊάνα βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της βασιλικής ζωής, περνώντας όμως μεγάλο μέρος του χρόνου της στα διαμερίσματα #8 και #9 του Παλατιού του Κένσινγκτον.

Παρά τους αυστηρούς κανόνες, σύμφωνα με τον κομμωτή της Ρίτσαρντ Ντάλτον, η Νταϊάνα είχε τρόπους να τους παρακάμπτει για να ικανοποιήσει την… ένοχη απόλαυσή της. «Τις περνούσα, όντως, κρυφά», αποκάλυψε ο Ντάλτον στο People. «Συνήθιζε να λέει: “Ρίτσαρντ, μπορείς να μου τις φέρεις;” Κανείς δεν το υποψιάστηκε».

Ωστόσο, οι εφημερίδες δεν της προκαλούσαν πάντα χαρά. «Εγώ της έφτιαχνα τα μαλλιά, εκείνη ξεφύλλιζε τις σελίδες και βαριανάσαινε “αχ”», θυμήθηκε ο κομμωτής. Τα ταμπλόιντ την έκαναν να ενοχλείται, ειδικά όταν κυκλοφορούσαν φήμες για τον Κάρολο και την πατρότητα του δεύτερου γιου της, Χάρι. «Πάντα έγραφαν: “είναι ο Κάρολος ο πατέρας του Χάρι;”», είπε ο Ντάλτον για τις εικασίες σχετικά με την πατρότητα του δεύτερου γιου της Νταϊάνα. «Φυσικά και είναι».

Η θεωρία στηριζόταν στο ότι ο ταγματάρχης Τζέιμς Χιούιτ, ο δάσκαλος ιππασίας με τον οποίο η Νταϊάνα ξεκίνησε μια σχέση τα χρόνια μετά τη γέννηση του Χάρι, ήταν ο πατέρας του, επειδή τόσο ο Χιούιτ όσο και ο νεαρός πρίγκιπας είχαν κόκκινα μαλλιά.

Ο Χιούιτ αρνήθηκε τις φήμες, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση τους ξεκίνησε μετά τη γέννηση του Χάρι. Η Νταϊάνα κάποτε αποκάλεσε τον δεύτερο γιο της «μικρό μου Σπένσερ» ως εξήγηση για τα κόκκινα μαλλιά του — ίσως ως έναν τρόπο να αλλάξει την αφήγηση των ταμπλόιντ που διάβαζε για τον εαυτό της.