Σε περίπου ένα χρόνο, η Dacia θα εξοπλίσει το κορυφαίο Sandero Stepway με το νέο της σύστημα μετάδοσης κίνησης Hybrid 155.

Το Sandero θα φέρει το σύνολο Hybrid 155 που πρωτογνωρίσαμε στα Duster-Bigster. Ο συνδυασμός τετρακύλινδρου βενζινοκινητήρα 109 ίππων, δύο ηλεκτροκινητήρων (50 ίππων + υψηλής τάσης μίζας/γεννήτριας), μπαταρίας 1,4 kWh (230V) και αυτόματου ηλεκτρικού κιβωτίου εξασφαλίζει έως και 80% κίνηση αμιγώς ηλεκτρικά στην πόλη, με εκκίνηση πάντα σε ηλεκτρική λειτουργία.

Η έκδοση διπλού καυσίμου του Sandero αποκτά περισσότερη ισχύ (+20 ίπποι), παραμένοντας η πιο οικονομική επιλογή. Με αυτονομία έως 1.480 χλμ. (50 λτ. βενζίνη + 50 λτ. LPG, από 40 λτ. μέχρι πρότινος), ο νέος 1.2λτ. τρικύλινδρος τούρμπο Eco-G 120 προσφέρει 10% χαμηλότερες εκπομπές CO₂, έναντι της αντίστοιχης βενζινοκίνητης έκδοσης, χωρίς καμία μείωση στον χώρο αποσκευών.

Ο επικεφαλής απόδοσης προϊόντων, Patrice Lévy-Bencheton, δήλωσε ότι το supermini πρέπει να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο προσιτό για να διατηρήσει τη θέση του ως το αυτοκίνητο με τις καλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη στην αγορά λιανικής.