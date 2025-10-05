Στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, της αναμέτρησης ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Λίβερπουλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ο Φλόριαν Βιρτς περνάει στον αγωνιστικό χώρο, στη θέση του Κόνορ Μπράντλεϊ.

Από εκείνη τη στιγμή και μέχρι το 74ο λεπτό, στο χορτάρι του «Στάμφορντ Μπριτζ», «βρέθηκαν» 507 εκατομμύρια ευρώ και τέσσερις από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Premier League. Ο λόγος για τους Αλεξάντερ Ίσακ, Μόισες Καϊσέδο, Έντσο Φερνάντες και φυσικά τον Βιρτς.

Τα 270 εκατομμύρια της Λίβερπουλ

Οι «ρεντς», το καλοκαίρι του 2025, πραγματοποίησαν τις πιο «λαμπερές» κινήσεις στην μεταγραφική περίοδο. Μίλος Κέρκεζ, Τζέρεμι Φρίμπονγκ και Ούγκο Εκιτικέ είναι κάποιες από αυτές. Ωστόσο, οι κορυφαίες ήταν αυτή του Βιρτς και του Ίσακ.

Ο 22χρονος Γερμανός έφτασε στο «Άνφιλντ», από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, με τη Λίβερπουλ να πληρώνει στις «ασπιρίνες» 125 εκατομμύρια ευρώ. Αποτελούσε μέχρι την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περιόδου, ρεκόρ μεταγραφής στην Premier League, αφήνοντας δεύτερο τον Έντσο Φερνάντες της Τσέλσι.

Όμως, ακολούθησε η ολοκλήρωση του σίριαλ για τον Αλεξάντερ Ίσακ, με τον Σουηδό επιθετικό να υπογράφει τελικά στη Λίβερπουλ. Παρά την αρχική αρνητική της στάση, η Νιούκαστλ αποδέχθηκε την προσφορά των 145 εκατομμυρίων ευρώ από τους πρωταθλητές Αγγλίας, με τον 26χρονο να γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η Τσέλσι και τα 237 εκατομμύρια που υπερίσχυσαν

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, πριν την μεταγραφή του Βιρτς, την πρώτη θέση είχε ο Έντσο Φερνάντες. Ο Αργεντινός αγωνιζόταν με τα χρώματα της Μπενφίκα, όταν στις 31 Ιανουαρίου του 2023, οι «μπλε» ξόδεψαν 121 εκατομμύρια ευρώ για να τον εντάξουν στο δυναμικό της.

Στο διάστημα που βρίσκεται στους πρωταθλητές κόσμου, έχει πραγματοποιήσει 125 εμφανίσεις, με 19 γκολ και 24 ασίστ. Έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του Conference League τη σεζόν 2024-25 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το 2025.

Μαζί του το βράδυ του Σαββάτου (04/10) στον αγωνιστικό χώρο, βρέθηκε και ο Μόισες Καϊσέδο. Ο αμυντικός μέσος από το Εκουαδόρ, «άνοιξε» το σκορ στον αγώνα με ένα εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή. Τον Αύγουστο του 2023, κανείς δεν περίμενε στις τάξεις της Τσέλσι, ότι ο 23χρονος θα γινόταν αναντικατάστατος για τον σύλλογο τόσο γρήγορα.

Οι «μπλε», μετά από ένα «σκληρό πόκερ» με τη Λίβερπουλ, κατόρθωσαν να αποσπάσουν την υπογραφή του Καϊσέδο. Πλήρωσαν στην Μπράιτον, στην οποία αγωνιζόταν ο παίκτης, 116 εκατομμύρια ευρώ. Σε 106 αγώνες με τη φανέλα του συλλόγου, μετράει έξι τέρματα και 10 ασίστ.

Έτσι, μα τυπικά μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Λίβερπουλ, μετατράπηκε σε ιστορική βραδιά για την Premier League. Άλλωστε, στο χορτάρι του «Στάμφορντ Μπριτζ», «βρέθηκαν»… 507 εκατομμύρια ευρώ!