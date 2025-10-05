Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 100-81 του Αμαρουσίου, ξεκινόντας έτσι ιδανικά τις υποχρεώσεις του για την Greek Basketball League. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον στο μυαλό τους την αναμέτρηση με την Dubai BC, για την 3η αγωνιστική της EuroLeague (10/10), ενώ το Μαρούσι θα αντιμετωπίσει στην Πάτρα τον Προμηθέα για το πρωτάθλημα (11/10).

Οι πρωταθλητές Ελλάδος είχαν κορυφαίους τον Βεζένκοφ με 15 πόντους, τρία ριμπάουντ και ένα μπλοκ, τον Τόμας Γουόκαπ με 14 πόντους, τρεις ασίστ, ισάριθμα ριμπάουντ και δύο κλεψίματα, τον Πίτερς με 11 πόντους και τρία ριμπάουντ, ενώ θετικό ήταν το ντεμπούτο του Φρανκ Νιλικίνα με 12 πόντους, τέσσερις ασίστ και δύο ριμπάουντ.

Για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου ξεχώρισε ο Μέικον με 20 πόντους, έξι ασίστ και τρία ριμπάουντ, αλλά και ο Ουίλιαμς με 15 πόντους, οκτώ ριμπάουντ, τρία κλεψίματα και δύο ασίστ.

Δυναμικό ξεκίνημα αλλά το Μαρούσι ήταν μπροστά

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης και προηγήθηκε από νωρίς με σκορ 9-4. Ο Βεζένκοφ με τέσσερις σερί πόντους και ο Γουόρντ με πέντε, διαμόρφωσαν το σκορ σε 18-11 στο 7ο λεπτό, όμως ο Μέικον με 3/3 τρίποντα και συνολικά 12 πόντους ισοφάρισε σε 23-23 στο 8ο λεπτό. Το τέλος της πρώτης περιόδου, βρήκε το Μαρούσι μπροστά στο σκορ με 28-25, έχοντας επτά επιθετικά ριμπάουντ και 10/20 σουτ.

Ο Ολυμπιακός μετά και την είσοδο του Νιλικίνα, που πέτυχε έξι πόντους, πέρασαν ξανά μπροστά με 33-30. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με σκορ 53-42, με το τρίποντο του Πίτες και τη βοήθεια των Παπανικολάου και Λαρετζάκη.

Δεν άφησε περιθώρια στο δεύτερο μισό

Οι «Πειραιώτες» ξεκίνησαν την τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 11-2 και ανέβασαν τη διαφορά στους 20 πόντους (64-44). Ο Βεζένκοφ συνέχισε να δημιουργεί πρόβλημα στην άμυνα του Αμαρουσίου, φτάνοντας στους 13 πόντους, ενώ η περίοδος τελείωσε με σκορ 72-50.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι δύο προπονητές έδωσαν χρόνο συμμετοχής σε πολλούς παίκτες, ενώ δοκίμασαν και διαφορετικά σχήματα. Η λήξη της αναμέτρησης βρήκε τον Ολυμπιακό νικητή, με τον πίνακα του σκορ να γράφει 100-81.

Τα δεκάλεπτα: 28-25, 42-53, 59-82, 81-100

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 15, Καρακώστας 6, Μέικον 20, Νικολαΐδης, Τουλιάτος, Χατζηδάκης 3, Κινγκ 6, Καλαϊτζάκης 4, Ουίλιαμς 15, Ιορδάνου 4, Μπριγκς 8, Γιαννόπουλος.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Νιλικίνα 12, Λι 6, Γουόρντ 14, Λαρεντζάκης 7, Παπανικολάου 5, Βεζένκοφ15, Ντόρσεϊ 12, Μιλουτίνοφ 6, Χολ 4, Κώστας Αντετοκούνμπο 6, Πίτερς 11