Ύστερα από ένα κακό Σαββατοκύριακο στο Μπακού, η McLaren θέλει να «κλειδώσει» το πρωτάθλημα κατασκευαστών στο Grand Prix της Σιγκαπούρης. Τι χρειάζονται οι «παπάγιας» για να το καταφέρουν αυτό; Μα φυσικά ένα βάθρο!

Το GP του Μπακού σημαδεύτηκε από την αποχώρηση του Όσκαρ Πιάστρι, αλλά και την 7η θέση του Λάντο Νόρις, για την McLaren. Παρόλα αυτά, η βρετανική ομάδα έχει την ευκαιρία της να «στεφθεί» πρωταθλήτρια κατασκευαστών στη Σιγκαπούρη. Οι 623 βαθμοί που έχει συγκεντρώσει στους 17 αγώνες, μοιάζουν αρκετοί σε σχέση με τους 290 της δεύτερης Mercedes, τους 286 της τρίτης Ferrari και τους 272 της τέταρτης Red Bull.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Red Bull έχει μείνει εκτός διεκδίκησης της πρώτης θέσεις, αφού απομένουν 346 βαθμοί διαθέσιμοι, πέντε λιγότεροι από αυτούς που έχει ήδη η McLaren. Για να φτάσει η ομάδα του Ζακ Μπράουν στον 10ο τίτλο κατασκευαστών της ιστορίας της, πρέπει στους εναπομείναντες επτά αγώνες και τους τρεις σπριντ, να συγκεντρώσει 13 βαθμούς.

Αν ο Πιάστρι ή ο Νόρις τερματίσουν στις θέσεις που δίνουν βάθρο, στη Σιγκαπούρη, ο τίτλος θα πάει στις «παπάγια». Αξίζει να σημειωθεί, πως μόνο δύο φορές τη φετινή σεζόν, η McLaren δεν έχει συλλέξει 13 βαθμούς. Η πρώτη ήταν στο GP του Καναδά και η δεύτερη στο Μπακού.

Τα δύο μονοθέσια της McLaren θα εκκινήσουν από την 3η (Όσκαρ Πιάστρι) και την 5η θέση (Λάντο Νόρις). Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes (4η θέση), ενώ στη δεύτερη σχάρα εκκίνησης θα βρεθεί ο ανεβασμένος Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull. Την pole position κατέκτησε ο Τζορτζ Ράσελ, με επίδοση 1:29.158.