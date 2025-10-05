Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου και Τομ Κρουζ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ, το πρώτο αγγλόφωνο έργο του Μεξικανού δημιουργού μετά την οσκαρική ταινία «The Revenant» του 2015, που χάρισε στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο το πολυπόθητο Όσκαρ.

Σε συνέντευξή του στην Αν Τόμσον του Indiewire, ο Ινιάριτου αποκάλυψε ότι η ταινία, με προσωρινό τίτλο «Judy», γυρίστηκε σε φιλμ 35mm με κάμερες VistaVision, υπό τη διεύθυνση του τρεις φορές βραβευμένου με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας Εμανουέλ Λουμπέσκι. Αυτή την περίοδο το φιλμ βρίσκεται στη διαδικασία του μοντάζ.

«Θα τελειώσουμε Φεβρουάριο με Μάρτιο. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας», δήλωσε ο σκηνοθέτης, προσθέτοντας ότι η κυκλοφορία της ταινίας αναμένεται «το φθινόπωρο του 2026».

Σύμφωνα με το World of Reel, το χρονοδιάγραμμα δημιουργεί δύο πιθανά σενάρια για την πρεμιέρα: είτε στις Κάννες, όπου ο Ινιάριτου έχει παρουσιάσει στο παρελθόν τις ταινίες «Amores Perros», «Babel» και «Biutiful», είτε στο Φεστιβάλ της Βενετίας, έναν μήνα πριν από την προγραμματισμένη έξοδο στις αίθουσες.

Η συνεργασία με τον Τομ Κρουζ

Ο Ινιάριτου περιέγραψε τη συνεργασία του με τον Κρουζ ως «την πιο καταπληκτική, απρόσμενη, γλυκιά και ευγενική που είχα ποτέ σε γυρίσματα».

«Οι τρόποι του, η κατανόησή του, το πάθος του, η ακεραιότητά του και ο τρόπος που προετοιμάζεται. Λατρεύει τη διαδικασία. Η δημιουργία ταινιών είναι η ζωή του εδώ και 40 χρόνια. Δεν έχω δει ποτέ άλλον τόσο αφοσιωμένο», ανέφερε ο σκηνοθέτης.

«Είμαι χαρούμενος που μοιράστηκα μαζί του αυτό το πάθος. Και ταυτόχρονα, χτίσαμε μια απίστευτη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Θα εκπλήξει τον κόσμο», πρόσθεσε.

Η υπόθεση και οι συντελεστές

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν άγνωστες, η ταινία — παραγωγής Legendary για τη Warner Bros — φέρεται να επικεντρώνεται «σε ένα ισχυρό παγκόσμιο πρόσωπο που αγωνίζεται να πείσει τον κόσμο ότι είναι ο σωτήρας του, προτού οι καταστροφικές συνέπειες των πράξεών του προκαλέσουν εκτεταμένη καταστροφή».

Ο Ινιάριτου χαρακτήρισε «ευλογία» το καστ, στο οποίο συμμετέχουν οι Σάντρα Χιούλερ, Τζέσι Πλίμονς, Ριζ Άχμεντ και Τζον Γκούντμαν. «Περάσαμε υπέροχα. Ήταν δύσκολη αλλά και μια τρελή κωμωδία. Γελάσαμε πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο σκηνοθέτης υπογράφει και την παραγωγή, βασισμένος σε σενάριο που έγραψε το 2023 μαζί με τη Σαμπίνα Μπέρμαν και τους συν-σεναριογράφους του στο «Birdman», Νίκολας Τζιακομπόνε και Αλεξάντερ Ντινελάρις. Το νέο φιλμ σηματοδοτεί την επιστροφή του Ινιάριτου στη σκηνοθεσία μετά το «Bardo», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2022 και απέσπασε ανάμεικτες κριτικές.