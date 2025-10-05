Στον καναπέ της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ο Γιώργος Σουξές. Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για τη νέα, κωμική σειρά του MEGA, «HOTΕΛ ΕΛVIRA», η οποία κάνει αύριο πρεμιέρα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα με Πέμπτη στις 21:00.

Για τον ρόλο του

«Εγώ είμαι ένας Έλληνας ξενοδόχος που θέλει να εξυπηρετήσει τους ξένους με κάθε τρόπο. Να τους παίρνει τα λεφτά δίνοντάς τους άμμο, ήλιο και αέρα», λέει ο γνωστός ηθοποιός περιγράφοντας τον ρόλο που ενσαρκώνει.

«Αυτός είχε έναν συνέταιρο με τον οποίον είχαν ένα ξενοδοχείο και επειδή είναι στο αίμα του, δεν μπορεί να συγκρατηθεί, τον έκλεβε τον συνέταιρό του. Ο κακομοίρης εκείνος από την στεναχώρια του πέθανε και έχω πάρει στο δικό μου το ξενοδοχείο τώρα την κόρη του και την έχω και κάνει τα πάντα. Μία μέρα αυτή αποφασίζει να ξαναφτιάξει το ξενοδοχείο του μπαμπά της και να το κάνει εναλλακτικό» πρόσθεσε.

Μία κωμωδία με πλοκή γεμάτη ανατροπές, φέρνει στο επίκεντρο το παράδοξο δίδυμο ηρωισμού και λαμογιάς που συναντάμε συχνά στην καρδιά του ελληνικού τουρισμού. «Αυτή αποφασίζει να το ανοίξει το ξενοδοχείο και εκεί εμφανίζεται ο ωραίος της παρέας ως αντιπρόσωπος μίας μεγάλης επενδυτικής εταιρίας που θέλει να στηρίξει και να πάρει ένα μεγάλο μερίδιο από το ξενοδοχείο αυτό το εναλλακτικό. Εγώ ήθελα να τον πάρω με το μέρος μου αλλά τελικά τον πήρε η ωραία της παρέας» σημείωσε.

Όπως λέει ο Γιώργος Σουξές: «Όταν μου έδωσαν τα σενάρια και άρχισα να τα διαβάζω, λέω σε αυτόν τον ρόλο θα κάνω πολλά πράγματα με μεγάλη ελευθερία και θα προσπαθήσω να φέρω αυτά που έχω δει κατά καιρούς από διαφόρους έτσι αετονύχηδες Έλληνες και τα έφερα μέσα και πέρασα πάρα πολύ ωραία».

Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA», ο πιο hot τουριστικός προορισμός στην ελληνική τηλεόραση, έρχεται τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στο MEGA.