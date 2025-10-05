Πόρτο Χέλι – Βασιλική Έπαυλη στο Άκτιο Χηνίτσας

Η ιδιοκτησία της οικογένειας Γκλύξμπουργκ δίπλα στη θάλασσα αποτέλεσε το ελληνικό «ανάκτορο εξορίας» του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Η περιοχή αναπτύχθηκε ραγδαία λόγω της παρουσίας του και προσέλκυσε διεθνή ενδιαφέρον, ιδίως από Αραβες και Ευρωπαίους αριστοκράτες.

Villa Galini & Poseidonion Grand Hotel

Από τις αρχές του 20ού αιώνα οι Σπέτσες λειτουργούσαν ως ανεπίσημο θέρετρο για μέλη βασιλικών οικογενειών. Το εμβληματικό Poseidonion Grand Hotel φιλοξένησε βασιλείς και πολιτικούς ηγέτες. Η Villa Galini αποτέλεσε ήσυχο καταφύγιο για VIP φιλοξενούμενους της ελίτ.

Πάτμος & Σύμη – Τα άγνωστα ησυχαστήρια

Κατά καιρούς, βασιλείς και πρίγκιπες αναζήτησαν πιο διακριτικά καταφύγια στα Δωδεκάνησα. Η Πάτμος υπήρξε επιλογή βασιλικών επισκεπτών λόγω της πνευματικής της βαρύτητας, ενώ η Σύμη μαγνήτισε διεθνείς προσωπικότητες με την κομψή της αρχιτεκτονική.

Σαντορίνη & Μύκονος – Οι σύγχρονες “αυλές”

Σήμερα, πρίγκιπες από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και ευρωπαϊκές δυναστείες επιλέγουν ιδιωτικές βίλες ή super yachts σε Μύκονο και Σαντορίνη, αναβιώνοντας την παράδοση της αριστοκρατικής απόδρασης με όρους 21ου αιώνα.

Η Ελλάδα δεν προσέφερε μόνο θέα και ήλιο στους βασιλείς και τους πρίγκιπες. Τους πρόσφερε μια εμπειρία ζωής —μια γεύση από αθανασία. Είτε μέσα σε ανάκτορα είτε σε απομονωμένα ησυχαστήρια, η χώρα παραμένει το ανεπίσημο θερινό ανάκτορο της ευρωπαϊκής και διεθνούς ελίτ.