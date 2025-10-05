Η ελληνική γη υπήρξε ανέκαθεν πόλος έλξης για βασιλείς, πρίγκιπες και ευγενείς, όχι μόνο για τη στρατηγική της θέση, αλλά και για την εξωπραγματική της ομορφιά. Από τα εμβληματικά ανάκτορα της Κέρκυρας μέχρι τα σύγχρονα «καταφύγια» στο Πόρτο Χέλι και τις Σπέτσες, η Ελλάδα διαθέτει έναν διακριτικό χάρτη βασιλικών θερέτρων. Ας κάνουμε μια περιήγηση σε αυτά τα σημεία με ιστορικό και συμβολικό βάρος:

Ανάκτορα Μον Ρεπό – Κέρκυρα

Χτισμένο το 1831 για τον Άγγλο Αρμοστή Άνταμ, το Μον Ρεπό αποτέλεσε θερινή κατοικία της ελληνικής βασιλικής οικογένειας. Εδώ γεννήθηκε ο πρίγκιπας Φίλιππος, σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο και σύμβολο της αρχοντιάς της Κέρκυρας.

