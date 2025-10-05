Ο Ισλανδός κτηνοτρόφος Jómundur Ólason έγραψε ιστορία οδηγώντας το Skoda Octavia πρώτης γενιάς σε ορόσημο που λίγοι πετυχαίνουν: το ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα. Η ιστορία ξεκίνησε το 2003, όταν το αυτοκίνητο αγοράστηκε από τη σύζυγό του, και συνεχίστηκε από τον ίδιο το 2007. Από τότε, το Octavia αποτέλεσε αναπόσπαστο εργαλείο της καθημερινότητάς του, είτε στις μετακινήσεις προς το κοπάδι του στη Borgarfjörður, είτε σε μεγάλες διαδρομές σε όλη την Ισλανδία.

«Έχω βρεθεί σε πολλά μέρη του νησιού και κρατώ πολύ καλές αναμνήσεις. Το μεγαλύτερο ταξίδι με το Octavia ήταν περίπου 1.000 χιλιόμετρα στα Δυτικά Φιορδ», αναφέρει, συστήνοντας σε κάθε ταξιδιώτη μια στάση στον καταρράκτη Dynjandi.

Το Octavia του εξοπλίζεται με κινητήρα βενζίνης 2.0 λίτρων και, παρά τις σκληρές συνθήκες της Ισλανδίας, συνεχίζει να λειτουργεί με τον αρχικό κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων και συμπλέκτη. «Ήταν το πρώτο μου αυτοκίνητο Skoda. Κανένα άλλο δεν είχε τόσο χαμηλό κόστος λειτουργίας και τέτοια αξιοπιστία. Όταν το χρησιμοποίησα για τη δουλειά μου, κατάλαβα πόσο εξαιρετική είναι η μηχανική του», αναφέρει ο Jómundur.

Η συνταγή της ανθεκτικότητα στον χρόνο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απλή: τακτική συντήρηση, προσεκτική οδήγηση και ποιοτικά λιπαντικά. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «Δεν ανέβαζα ποτέ τον κινητήρα πάνω από τις 3.000 rpm και άλλαζα λάδι περίπου κάθε 30.000 χλμ. Το αυτοκίνητο απλώς συνέχιζε να λειτουργεί». Παράλληλα, το Octavia απέδειξε την αντοχή του σε χωματόδρομους, κακοκαιρίες και ακόμα και στη μεταφορά προβάτων.