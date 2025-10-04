Η Μισέλ και ο Μπαράκ Ομπάμα μοιράστηκαν μια τρυφερή φωτογραφία στα social media για να γιορτάσουν την 33η επέτειό τους, δείχνοντας την αγάπη τους στους 96,4 εκατομμύρια ακολούθους τους. Στη selfie, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε:

«Η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ ήταν να σε παντρευτώ, @MichelleObama. Εδώ και 33 χρόνια θαυμάζω τη δύναμη, τη χάρη και την αποφασιστικότητά σου — και το γεγονός ότι τα καταφέρνεις όλα με τόση χάρη. Χρόνια μας πολλά!».

The best decision I ever made was marrying you, @MichelleObama. For 33 years, I’ve admired your strength, grace, and determination — and the fact that you look so good doing it all. Happy anniversary! pic.twitter.com/YoV098JDS5 — Barack Obama (@BarackObama) October 3, 2025

Η ανάρτηση έρχεται μετά από φήμες για κρίση στον γάμο τους, σβήνοντας κάθε υποψία με μια φωτογραφία γεμάτη έρωτα και αφοσίωση.