Η Τέιλορ Σουίφτ εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό look του οίκου Celia Kritharioti Haute Couture, κεντημένο στο χέρι με αστέρια, που αποπνέει λάμψη και κομψότητα, συνδέοντας τη μαγεία της μουσικής της με τον αέρινο κόσμο της υψηλής ραπτικής.

Το headpiece του οίκου Celia Kritharioti με τα 12 αστέρια συμβολίζει τα άλμπουμ της.

Η Σουίφτ δημιούργησε το 12ο στούντιο άλμπουμ της, The Life of a Showgirl, ενώ περιοδεύε σε όλο τον κόσμο και παράλληλα ερωτευόταν τον αρραβωνιαστικό της, Τράβις Κέλσι — όλα αυτά κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όταν ανακοίνωσε την κυκλοφορία του σε ένα επεισόδιο του podcast New Heights του Κέλσι τον Αύγουστο, υποσχέθηκε μια ματιά σε «όλα όσα συνέβαιναν πίσω από την κουρτίνα» κατά τη διάρκεια της εξαντλητικής 21μηνης περιοδείας Eras Tour — χρόνος ρεκόρ.

«Αυτό το άλμπουμ δεν αφορά πραγματικά αυτό που μου συνέβη στη σκηνή, αλλά αυτό που περνούσα εκτός σκηνής», είπε η Σουίφτ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τέιλορ Σουίφτ εμπιστεύεται τη Celia Kritharioti. Στο video clip του τραγουδιού «Karma», το πρώτο look που φοράει στη γόνδολα ήταν επίσης δημιουργία του ιστορικού ελληνικού οίκου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή σχέση της με το μοναδικό σχεδιαστικό ύφος της Celia Kritharioti.

Με την επιλογή της, η Τέιλορ Σουίφτ ενώνει τη μουσική της με τη διαχρονική αισθητική της Celia Kritharioti Haute Couture, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την ελληνική δημιουργικότητα στη διεθνή σκηνή.

Celia Kritharioti Couture

O παλαιότερος Οίκος Υψηλής Ραπτικής στην Ελλάδα, από το 1906 δημιουργεί χειροποίητα creations που αποτελούν ύμνο για τη γυναίκα, δίνοντας κίνηση και δυναμισμό σε κάθε της βήμα και κατακτώντας δικαίως μια θέση στον κόσμο της υψηλής ραπτικής.