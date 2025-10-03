Σπανίως παρακολουθώ τηλεόραση αλλά χρειάστηκαν μόλις 10 λεπτά, σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, σε prime time που λέμε, για να διαπιστώσω ότι η υπερπροβολή του αυτοκινήτου στη ζωή μας καλά κρατεί.

Το ένα μετά το άλλο διαφημιστικά σποτ για το αυτοκίνητο. Διαφημίσεις για συμβατικά, υβριδικά, ηλεκτρικά ΙΧ, τα οποία υπόσχονται στους οδηγούς και επιβάτες, «ελευθερία», «ξένοιαστη οδήγηση», «ευελιξία». Ούτε λόγος βέβαια για το μποτιλιάρισμα της Αθήνας. Τα βίντεο δείχνουν τα οχήματα πλάι σε λιβάδια, λίμνες και βουνά! Μάλιστα σε μία από τις διαφημίσεις για ένα καινούριο μοντέλο ΙΧ αυτοκινήτου έχει…”επιστρατευτεί” και ένας δημοφιλής έλληνας αθλητής για να το προμοτάρει.

Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και στα social media. Tα ΙΧ αυτοκίνητα περνούν συνεχώς μπροστά από τα μάτια μας σε κάθε σκρολάρισμα που κάνουμε. Είναι διαρκώς παρόντα. Είναι κυρίαρχα στις οθόνες μας. Όπως και έξω στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, παντού.

Στον αντίποδα, έχετε δει να προβάλλονται στον ίδιο βαθμό, στην ίδια έκταση οι υπόλοιπες μορφές μετακίνησης; Οι δημόσιες συγκοινωνίες ή το ποδήλατο; Όχι βέβαια. Κι αυτό δεν συμβαίνει δυστυχώς μόνο στην τηλεόραση και στα σόσιαλ, αλλά γενικά. Να ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αποτυπώνει το παραπάνω: Εδώ και χρόνια μία εγκατάσταση στάθμευσης για οχτώ ποδήλατα (που πιάνει όσο χώρο θα χρειαζόταν για να σταθμεύσει ένα ΙΧ αυτοκίνητο) στο Κέντρο της Αθήνας, στην οδό Αθηνάς (Πλατεία Καραμάνου) είναι σε κατάσταση αχρηστίας. Είναι καταχωνιασμένη, βανδαλισμένη, παρατημένη.

Η εικόνα είναι αντιπροσωπευτική της πολιτικής για το ποδήλατο και για την προώθηση της μετακίνησης με ποδήλατο που ακολουθείται συνολικά στην Ελλάδα. Μπορεί να γίνονται προσπάθειες για υποδομές που αφορούν τη μετακίνηση με ποδήλατο, όμως είναι λίγες, αργές, αποσπασματικές, ασύνδετες. Με μία φράση δεν αρκούν για να φέρουν την αλλαγή στις πόλεις όταν το ΙΧ είναι κυρίαρχο παντού, υπερπροβάλλεται, ευνοείται και με επιπλέον χώρο πριμοδοτείται.

Αυτή η έξυπνη εγκατάσταση έχει στόχο να δείξει ότι στον χώρο που παρκάρει ένα ΙΧ μπορούν να σταθμεύσουν άνετα 8 ποδήλατα! Μόνο που το σημείο όπου επελέγη να τοποθετηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή του Δήμου Αθηναίων δεν είναι ο πλέον κατάλληλος.

Αν ένας δημόσιος φορέας κόπτεται και ενδιαφέρεται για τη Βιώσιμη Κινητικότητα, για τον περιορισμό του αυτοκινήτου και την προώθηση του ποδηλάτου γιατί δεν το κάνει στην πράξη; Γιατί πρέπει να κρύψει έναν τέτοιο χώρο στάθμευσης ποδηλάτων; Γιατί δεν τον αξιοποιεί ούτε η παρούσα δημοτική αρχή μεταφέροντας τον σε ένα άλλο, καταλληλότερο σημείο. Θα μπορούσε να βρίσκεται στο πλάι του Δημαρχιακού Μεγάρου ή σε κάποια άλλο πολυσύχναστο σημείο της Πρωτεύουσας. Έτσι θα ήταν περισσότερο ορατός, περισσότερο χρηστικός και λειτουργικός. Σήμερα, όποτε και να περάσει κανείς από την πλατεία Καραμάνου (σ.σ. η πλατεία Καραμάνου βρίσκεται κοντά στο Μοναστηράκι) θα δει αυτή την εγκατάσταση έρημη, χωρίς κανένα ποδήλατο σταθμευμένο ή αντί για ποδήλατα να έχει παρκαρισμένες μοτοσυκλέτες.

Με λίγα λόγια αντί να προωθούμε το ποδήλατο με κάθε τρόπο, ειδικά σε καιρούς κλιματικής κρίσης, για να ωφελήσουμε και να ανακουφίσουμε τις πόλεις μας προσπαθούμε να το κρύψουμε. Αντί προβάλλουμε συνεχώς τα θετικά της μετακίνησης με ποδήλατο απλώς επιμένουμε να τα αφήνουμε στην άκρη.

Πού είναι οι καμπάνιες για τα ΜΜΜ;

Αλλά ακόμη κι αν αφήσουμε το ποδήλατο μιας και οι πόλεις μας δεν έχουν ακόμη τις απαραίτητες ποδηλατικές υποδομές, αλήθεια τι κάνουμε για Μέσα Μαζικής Μεταφορά; Πού είναι οι καμπάνιες για να χρησιμοποιούμε περισσότερο τις δημόσιες συγκοινωνίες; Γιατί δεν γίνονται αποτελεσματικές προσπάθειες για να βελτιωθούν οι συχνότητες των δρομολογίων ειδικά στα λεωφορεία;

Οφείλουμε όλοι να αντιληφθούμε ότι οι πόλεις μας δεν αντέχουν, δεν χωράνε άλλα αυτοκίνητα. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς θα βελτιώσουμε τις άλλες μορφές μετακίνησης. Και πρέπει να βιαστούμε. Έχουμε αργήσει…