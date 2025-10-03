ο νεότερο και πιο καινοτόμο εργοστάσιο της εταιρείας σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής για το BMW Group. Στα τέλη Οκτωβρίου, η νέα BMW iX3 κάνει την είσοδό της στη μαζική παραγωγή στην πανεπιστημιακή πόλη της Ουγγαρίας, ως το πρώτο όχημα της Neue Klasse. Το εργοστάσιο του Debrecen σχεδιάστηκε ψηφιακά και υλοποιήθηκε πλήρως σύμφωνα με τις αρχές του BMW iFACTORY, αποτελώντας το πρώτο εργοστάσιο αυτοκινήτων του BMW Group που τροφοδοτείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές κατά την κανονική του λειτουργία.

«Στο παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής μας, το νέο εργοστάσιο στο Debrecen είναι πρωτοπόρο: είναι το πρώτο μας πλήρως ηλεκτρικό εργοστάσιο, η πρώτη μονάδα παραγωγής που λειτουργεί εξ ολοκλήρου χωρίς ορυκτά καύσιμα – και το πρώτο που κατασκευάζει οχήματα της Neue Klasse. Με αυτόν τον τρόπο, το εργοστάσιο του Debrecen καθίσταται καθοριστικός παράγοντας για τη μελλοντική επιτυχία του BMW Group», δήλωσε ο Oliver Zipse.