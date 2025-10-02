Το 2021, η Formula 1 έκανε το μεγάλο βήμα εισάγοντας το cost cap, έναν περιορισμό στον προϋπολογισμό των ομάδων που στόχο είχε να μειώσει τη διαφορά ανάμεσα στις κορυφαίες και τις υπόλοιπες ομάδες. Παράλληλα, όμως, το μέτρο δημιούργησε νέες προκλήσεις, καθώς αρκετές ομάδες φρέναραν τις επενδύσεις τους στην εξέλιξη των μονοθεσίων μέσα στη σεζόν.

Ο Λιούις Χάμιλτον σε πρόσφατη συνέντευξή του εξέφρασε την απογοήτευσή του για την επίδραση του cost cap στη δράση και το θέαμα της Formula 1. Ο Βρετανός πιλότος τόνισε ότι πλέον οι ομάδες επικεντρώνονται πολύ νωρίς στα σχέδια της επόμενης χρονιάς, αφήνοντας το μονοθέσιο του τρέχοντος πρωταθλήματος με λίγες αναβαθμίσεις.

«Αυτό κάνει τη σεζόν λιγότερο συναρπαστική. Δεν βλέπουμε αναβαθμίσεις μέσα στη χρονιά, απλώς τερματίζουμε με το ίδιο πακέτο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κατάσταση αναμένεται να αλλάξει με τις διαφοροποιήσεις του 2026.

Από την πλευρά της, η McLaren παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ του μέτρου. Ο επικεφαλής της ομάδας, Αντρέα Στέλα, τόνισε ότι το budget cap είναι κρίσιμο για την υγεία και το μέλλον της Formula 1. «Η απόδοση δεν προέρχεται μόνο από τα χρήματα, αλλά και από την τεχνική πλευρά. Δεν πιστεύω ότι ο περιορισμός του προϋπολογισμού είναι εμπόδιο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία του κανονισμού για την εξέλιξη και τον ανταγωνισμό στο σπορ.

Η διαφωνία μεταξύ ενός από τους κορυφαίους οδηγούς και μιας ιστορικής ομάδας της F1 δείχνει ότι το cost cap παραμένει ένα από τα πιο καυτά θέματα στο χώρο, με επιπτώσεις τόσο στον τρόπο ανάπτυξης των μονοθεσίων όσο και στη δυναμική του πρωταθλήματος.