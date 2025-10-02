Ο Γιάννης Πουλόπουλος έφυγε από τη ζωή στις 23 Αυγούστου 2020. Ανάμεσα στα περιουσιακά του στοιχεία περιλαμβάνεται και ένα ξενοδοχείο, το οποίο φαίνεται να οδεύει προς πώληση.

Η κόρη του αναφέρθηκε στην επιθυμία που είχε εκφράσει ο πατέρας της.

Άντα Πουλοπούλου: «Ο πατέρας μου ήθελε να το πουλήσει και σεβόμαστε την επιθυμία του»

«Εγώ και η μητέρα μου θέλαμε να το φτιάξουμε, να το ανακαινίσουμε.

Ο πατέρας μου όμως ήταν κάθετος. Δεν ήθελε να μπλέξουμε άλλο κι εγώ σέβομαι αυτό που θέλει εκείνος.

Δηλαδή η πώληση είχε βγει λίγο πριν πεθάνει και μάλιστα μου εναντιώθηκε κιόλας ότι “δεν θέλω να ασχοληθείς καθόλου με αυτό”. Είναι βάρος, μας έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στο παρελθόν», είπε αρχικά η κόρη του ερμηνευτή.

Πουλιέται διότι καταστράφηκε, για να φτιαχτεί θέλει πάρα πολλά χρήματα

Στη συνέχεια τόνισε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1: «Πουλιέται διότι καταστράφηκε. Για να φτιαχτεί θέλει πάρα πολλά χρήματα. Εγώ δεν θέλω να χρεωθώ για όλη μου τη ζωή για να το φτιάξω.

Δεν σημαίνει ότι όταν πουλάει κάποιος, ότι έχει ανάγκη και ξεπουλιέται. Δηλαδή προς Θεού, γιατί γράφτηκαν κάτι τέτοια πράγματα. Δεν είναι ωραίοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Πουλάμε ένα ακίνητο όπως όλος ο κόσμος».

Ο δημοσιογράφος επισήμανε τα σχόλια που γράφτηκαν, με την Άντα Πουλοπούλου να ξεκαθαρίζει: «Ακριβώς! Ο πατέρας μου, ήταν άλλη η δουλειά του. Έχει αποδείξει τι είναι, ένα ντουβάρι δεν είναι κληρονομιά του Πουλόπουλου!».