Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει μπροστά στους θαυμαστές του με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Όπως μετέδωσε το MEGA, σχεδόν δύο μήνες μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, ο δημοφιλής καλλιτέχνης ερμηνεύει ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, στο θέατρο Άλσος και δείχνει αναγεννημένος.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς τον υποδέχτηκε με μια θερμή αγκαλιά και τον καλωσόρισε στη μουσική του παράσταση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε με έμμεσο τρόπο στην περιπέτειά του. Χωρίς να μιλήσει για την οικογένειά του. Ο κόσμος που είχε γεμίσει ασφυκτικά το θέατρο Άλσος έδινε επιπλέον δύναμη στον καλλιτέχνη.

Γιώργος Μαζωνάκης και Φοίβος Δεληβοριάς συμφώνησαν για τη χθεσινή εμφάνιση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Όταν μίλησαν στο τηλέφωνο, λίγες μέρες μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο.

Ενδεικτικό της δίψας των θαυμαστών του, να τον απολαύσουν, το γεγονός πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 3 ώρες.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζει το νέο του τραγούδι που θα κυκλοφορήσει σύντομα, ενώ βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις για τις φετινές του εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.