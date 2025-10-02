Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή, εφόσον το πράξει και άλλη πυρηνική δύναμη. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα διαθέτει ενδείξεις πως μια χώρα, την οποία δεν κατονόμασε, σχεδιάζει τέτοιου είδους δοκιμές.

Μιλώντας στο Valdai Discussion Club στο Σότσι, ο Πούτιν επανέλαβε την πρότασή του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για παράταση του ανώτατου ορίου στις πυρηνικές κεφαλές που προβλέπει η συνθήκη New START. Όπως τόνισε, η Μόσχα είναι διατεθειμένη να τηρήσει αυτό το πλαίσιο και μετά τη λήξη της συμφωνίας το επόμενο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι και η Ουάσινγκτον θα πράξει το ίδιο.

Ο Ρώσος πρόεδρος παραδέχθηκε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ είναι περίπλοκες, καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψη νέοι παράγοντες. Ανάμεσά τους, όπως είπε, είναι και η ανάπτυξη του νέου ρωσικού πυραύλου Ορέσνικ, που αλλάζει τις ισορροπίες στον τομέα των εξοπλισμών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον απορρίψει την παράταση της συνθήκης, η Ρωσία εξακολουθεί να έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην ισχύ της δικής της πυρηνικής ασπίδας.

Αναφερόμενος σε πιθανές μελλοντικές διαπραγματεύσεις, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι εάν συμμετάσχει και η Κίνα, θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι και τα πυρηνικά οπλοστάσια της Βρετανίας και της Γαλλίας, ώστε να υπάρξει μια συνολική και ισορροπημένη συζήτηση.