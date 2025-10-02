“Μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου θα δοθεί η λίστα που αφορά μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε χθες συνάντηση με εκπροσώπους των αλυσίδων λιανεμπορίου γι αυτό το ζήτημα”, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

“Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου θα δοθεί η λίστα που αφορά στη μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε συνάντηση, χθες, με εκπροσώπους των αλυσίδων λιανεμπορίου γι’ αυτό το ζήτημα.

Η μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι μια θετική και αναγκαία εξέλιξη. Με τις μειώσεις αυτές των τιμών θα δοθεί ανάσα στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής.

Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας έχει υπάρξει συνεργασία του υπουργείου Ανάπτυξης με τον Σύνδεσμο των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

Συνεχίζουμε ταυτόχρονα τους ελέγχους στην αγορά και την επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις αθέμιτων πρακτικών. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της μεγάλης μεταρρύθμισης του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

Επιπλέον, αξίζει να σημειώσουμε πως ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα, κατέγραψε υποχώρηση καθώς διαμορφώθηκε σε 1,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,1% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και αποτελεί τον τρίτο χαμηλότερο σε επίπεδο ευρωζώνης, της οποίας ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε σε 2,2% τον Σεπτέμβριο, από 2% τον Αύγουστο, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους καταναλωτές με κάθε δυνατό μέσο, ενισχύοντας το εισόδημά τους και, ταυτόχρονα, θωρακίζοντας τις ελεγκτικές αρχές και εντείνοντας τους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα με στόχο να θέσουμε αποτελεσματικά αναχώματα απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Είναι μια διαρκής μάχη και έχουμε ακόμα μπροστά μας δρόμο, όμως, φαίνεται πια ότι η πολιτική μας αποδίδει.

Τον Οκτώβριο βλέπουμε ότι οι περισσότεροι πάροχοι ενέργειας, δείχνοντας αυτοσυγκράτηση, απορρόφησαν σε μεγάλο βαθμό την αύξηση -της τάξης του 27%- που είδαμε στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοινώνοντας σταθερές τιμές ως προς τον προηγούμενο μήνα.

Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, που δείχνει ότι οι πάροχοι έχουν λάβει το μήνυμα της κυβέρνησης.

Τα στοιχεία, μάλιστα, δείχνουν ότι επιστρέφουμε σε επίπεδα τιμών 2021, δηλαδή στις τιμές πριν την ενεργειακή κρίση.

Έχουμε εργαλεία και μηχανισμούς που χρησιμοποιήσαμε ήδη από τότε, οπότε και εφαρμόσαμε παρεμβάσεις στη χονδρική και τη λιανική, φορολογήσαμε υπερκέρδη, επιδοτήσαμε τους καταναλωτές, αλλά και τις επιχειρήσεις.

Όποτε διαπιστώνονται μειώσεις στη χονδρική και οι προμηθευτές δεν τις μετακυλούν στους καταναλωτές, η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν.

Ομοίως, όποτε διαπιστώνονται αυξήσεις στη χονδρική και πάλι η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει με τους ενδεδειγμένους τρόπους, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, ώστε να ανακουφίσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έχουν πολλές φορές τονίσει στον δημόσιο λόγο τους ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο έλεγχος των τιμών ενέργειας, τόσο στη χονδρική, όσο και στη λιανική. Το κόστος ενέργειας επηρεάζει κάθε νοικοκυριό, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας.

‘Αλλωστε, με πρωτοβουλία της χώρας μας και του ίδιου του πρωθυπουργού (ο οποίος τον περασμένο Ιανουάριο, ζήτησε με επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τη δημιουργία μηχανισμού ελέγχου εξέλιξης των τιμών), συστάθηκε η task force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εργάζεται για τη μείωση του χάσματος στις τιμές ρεύματος μεταξύ κεντρικών και βόρειων χωρών της Ε.Ε. και της ανατολικής Ευρώπης. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε πλέον μεγαλύτερη ομοιομορφία στις τιμές χονδρικής σε όλη την Ευρώπη.

Η κυβέρνηση εργάζεται σε αυτό το πλαίσιο για την αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών, ούτως ώστε αυτή η σύγκλιση να γίνει μόνιμη και ο μηχανισμός της task force, που ζήτησε η χώρα μας, να θεσμοθετηθεί και να αποτελέσει συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε 8,1% σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ διαμορφώνεται το ποσοστό ανεργίας για τον Αύγουστο του 2025 σε σχέση με 9,7% που ήταν τον Αύγουστο του 2024 και σε σχέση με 8,3% που ήταν τον φετινό Ιούλιο.

Οι θέσεις εργασίας αυξάνονται ακόμα περισσότερο και πλέον πάνω από 500.000 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά και μάλιστα με καλύτερες αποδοχές σε σχέση με το παρελθόν.

Τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ενσωματώνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, στο εν λόγω σχέδιο νόμου, εισάγονται και κάποιες νέες επιμέρους ρυθμίσεις, επιπλέον όσων ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

* Παρατείνεται η ισχύς των κινήτρων για πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών και για το φορολογικό έτος 2026.

* Στη φορολογία εισοδήματος, επιπλέον των γενικότερων φορολογικών μειώσεων, μειώνεται και από 22% σε 20% ο συντελεστής αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών των ιατρών.

* Στο μισθολόγιο των σωμάτων ασφαλείας προβλέπεται επίδομα διοίκησης, κατ’ αναλογία με τις ένοπλες δυνάμεις, και για την αστυνομία, την πυροσβεστική και το λιμενικό.

* Το επίδομα των 130 ευρώ που λαμβάνουν τα σώματα ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάμεις σε μονάδες του Έβρου και ακριτικά νησιά, καθώς και οι ένοπλες δυνάμεις σε μονάδες προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου, επεκτείνεται και στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν στους συνοριακούς σταθμούς και τμήματα της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης).

* Η μείωση κατά 50% του ελάχιστου εισοδήματος των ατομικών επιχειρήσεων πέρα από τους οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής που έχει εξαγγελθεί, εφαρμόζεται και για τα σχολικά κυλικεία πανελλαδικά.

* Θεσπίζεται επίδομα ιδιαίτερων καθηκόντων στο προσωπικό των Σωφρονιστικών καταστημάτων ύψους 100 ευρώ κ.ά.

Οι κινήσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών θα συνεχίζονται όσο τα οικονομικά της χώρας βελτιώνονται. ‘Αλλωστε, αυτός είναι ο στόχος μας. Να διανέμουμε δίκαια το πλεόνασμα της οικονομίας σε όλους τους πολίτες, στηρίζοντας όσους το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη αλλά και τις οικογένειες με παιδιά και τις νεότερες γενιές.

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία επανακαθορίζεται το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης για το στρατιωτικό προσωπικό που εκτελεί 24ωρη υπηρεσία.

Έως τώρα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων λαμβάνουν αποζημίωση, κατά μέσο όρο, για τις 5 από τις 8 ώρες της βραδινής υπηρεσίας. Με τη νέα ΚΥΑ, που θα εφαρμοστεί από 1.1.2026, θα αποζημιώνεται το σύνολο των 8 ωρών.

Για παράδειγμα:

-Στρατιωτικός που εκτελεί 6 υπηρεσίες τον μήνα και αποζημιώνεται για 28 ώρες, θα αποζημιώνεται για 48 ώρες. Πρόκειται για αύξηση 70% στην αποζημίωση, από 93 Euro σε 160 Euro μηνιαίως. Το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 800 Euro.

-Στρατιωτικός που εκτελεί 4 υπηρεσίες τον μήνα και αποζημιώνεται για 21 ώρες, θα αποζημιώνεται για 32 ώρες, αντιστοίχως. Πρόκειται για αύξηση 52% στην αποζημίωση, από 70 Euro σε 107 Euro μηνιαίως. To ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 440 Euro.

Επιπρόσθετα, με την ίδια ΚΥΑ θεσμοθετείται η αποζημίωση νυχτερινών βαρδιών για τους στρατιωτικούς νοσηλευτές, για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν υφίστατο σχετική πρόβλεψη. Ενδεικτικά σημειώνεται πως νοσηλευτής με 3 νυχτερινές βάρδιες το μήνα θα λαμβάνει 80 Euro ανά μήνα ή 960 Euro το έτος.

Το συνολικό ποσό των επιπλέον αποζημιώσεων, που έρχεται σε συνέχεια των αυξήσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί και θα λαμβάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων ανέρχεται σε 8,7 εκατ. ευρώ.

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται το επιχειρησιακό σχέδιο “ΑΡΙΑΔΝΗ”. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο πλέγμα πρόληψης, αποτροπής και καταστολής παραβατικών συμπεριφορών και εγκληματικών πράξεων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέσω στοχευμένων περιπολιών, ελέγχων και συντονισμένων παρεμβάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το πρώτο 8μηνο του 2025, οι αστυνομικοί του σχεδίου προχώρησαν σε 91.610 ελέγχους, 1.539 προσαγωγές και 1.536 συλλήψεις -μεταξύ άλλων- για κλοπές, ληστείες, φθορές, γκράφιτι και παραβάσεις που αφορούν ναρκωτικά, όπλα και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Σημειώνεται πως από τις αρχές του 2025 το σχέδιο επεκτάθηκε πέραν των Μετρό, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ, στον προαστιακό σιδηρόδρομο και στα αστικά λεωφορεία.

Όπου, μάλιστα, παρατηρείται αύξηση περιστατικών κλοπών ή φθορών, το σχέδιο ενισχύεται με πρόσθετες πεζές περιπολίες και αστυνομικό προσωπικό.

Συνεχίζεται η αποκατάσταση των ζημιών από την καταστροφική πλημμύρα Daniel σε όλη τη Θεσσαλία, με γρήγορους ρυθμούς. Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχει εκδώσει, ήδη, 3.063 άδειες επισκευής κτιρίων, οι οποίες αντιστοιχούν σε 6.164 διεκπεραιωμένες αιτήσεις πολιτών. Συνολικά έχουν υποβληθεί 12.618 αιτήσεις. Όσον αφορά στο συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στις εκδοθείσες άδειες επισκευής, ανέρχεται σε 23,45 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να επισημανθεί πως από τον Μάρτιο 2025 και μετά, ο ημερήσιος ρυθμός έκδοσης αδειών έχει υπερδιπλασιαστεί, από 4,6 σε 10,4 άδειες ανά ημέρα.

Τα οικονομικά οφέλη ειδικά για τις οικογένειες και τη μεσαία τάξη, από τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, μπορούν να υπολογίσουν οι φορολογούμενοι, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που τέθηκε χθες σε λειτουργία.

Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε browser σε υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο, στη διεύθυνση www.taxcalc2025.minfin.gr.

Σε μερικά δευτερόλεπτα, κάθε πολίτης μπορεί να διαπιστώσει -με σχετική ακρίβεια- τις μειώσεις στη φορολογία που θα ισχύσουν από το 2026. Για τους μισθωτούς, οι μειώσεις αυτές ισοδυναμούν με αυξήσεις μισθών από τον Ιανουάριο της νέας χρονιάς, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες το όφελος θα αποτυπωθεί το 2027.

Από την 1η Οκτωβρίου ξεκίνησε η ένταξη των ραντεβού όλων των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού.

Οι πολίτες μπορούν, πλέον, να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, εύκολα, μέσω των εξής τριών βασικών πυλών:

* της εφαρμογής “MyHealth”,

* της πλατφόρμας “finddoctors.gov.gr”

* της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής “1566”.

Αυτή η νέα λειτουργικότητα έρχεται να προστεθεί στον ήδη ισχυρό πυλώνα του Ενοποιημένου Συστήματος, το οποίο διαχειρίζεται πάνω από 700.000 ραντεβού τον μήνα με προσωπικούς και ειδικευμένους ιατρούς, καθώς και επιπλέον 50.000 ραντεβού για αιματολογικές εξετάσεις.

Η ένταξη των νοσοκομείων του ΕΣΥ, με επιπλέον 7.000.000 ραντεβού όπως εκτιμάται, αναμένεται να πολλαπλασιάσει τη λειτουργική αξία, την εμβέλεια και τη χρηστικότητα του συστήματος, διευκολύνοντας την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών και συμβάλλοντας στη συνολική ψηφιακή αναβάθμιση του δημόσιου τομέα υγείας.

Επίσης, από χθες όλα τα ραντεβού των ιατρών στα εξωτερικά ιατρεία αναρτώνται, αποκλειστικά, στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι δεν θα “χάνονται” ραντεβού, δεν θα υπάρχει διπλή καταχώριση και ότι ο πολίτης θα γνωρίζει πότε και που θα εξυπηρετηθεί”.