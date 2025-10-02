Kαι εκεί που νομίζεις ότι ο Μαξ έχει παρκάρει και δουλεύει στο ρελαντί, ξαφνικά και μεσούσης του πρωταθλήματος, ο Ολλανδός αρχίζει να ανεβάζει ταχύτητα και να ξεδιπλώνει το ταλέντο του, σαν να το έκρυβε όλο το χρόνο για να το «σκάσει» στο τέλος σχεδόν της σεζόν. Ο πρωταθλητής επανήλθε δριμύτερος και μερικούς γύρους πριν την λήξη του φετινού πρωταθλήματος αποφασίζει να τρέξει, λες και του είχαν φιμώσει από τις αρχές της χρονιάς το γκάζι στο μονοθέσιο του. Οι δύο απανωτές νίκες του δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Μετά τη Μόντσα ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος -από την εκκίνηση μέχρι την καρό σημαία- και στο GP του Αζερμπαϊτζάν, εκμεταλλεύτηκε την αστοχία του πρωτοπόρου στη βαθμολογία, του Όσκαρ Πιάστρι που κατέληξε στη μπαριέρα στον πρώτο γύρο. Ο Ολλανδός έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι έχει το ταλέντο να πατάει γκάζι, όταν οι άλλοι είναι αγκαλιά με το φρένο ή τις μπαριέρες.

Άλλωστε οι επικές μάχες ήταν και είναι το αγαπημένο του χόμπι, από τότε που έτρεχε μικρός στα καρτ και μετέπειτα στα πρώτα του βήματα στην Formula1.

Ο Ολλανδός έχει καταφέρει να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα, μπαίνοντας στον μαγικό κόσμο της F1 από τότε που πήγαινε στην κυριολεξία σχολείο: Σε ηλικία 17 ετών είχε ήδη ενταχθεί σε ομάδα της Formula1!

Ένας έφηβος, πίσω από ένα μονοθέσιο να κονταροχτυπιέται με τα θηρία ( και τα είδωλα του) της Formula1. Ο Φερστάπεν λίγο πριν βγάλει δίπλωμα αυτοκινήτου για δημόσιους δρόμους, είχε την τύχη να τρέχει σε πίστες με 300χλμ/ώρα, σε ηλικία 17 ετών, όταν το 2015 η Toro Rosso «ρίσκαρε» και έβαλε στην αρένα των «θηρίων» έναν ανήλικο που έπρεπε να δείξει ότι έχει την ωριμότητα ενός 40αρη!

Κανείς δεν έχει πετύχει ότι ο Φερστάπεν. Λίγο πριν κλείσει τα 19 του χρόνια, την άνοιξη του 2016, έγινε ο νεότερος νικητής σε γκραν πρι, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος ήταν 21 ετών και 73 ημερών, όταν το 2008 αναδείχθηκε νικητής στη Μόντσα. Το μεγάλο του διαβατήριο ήταν ο πατέρας του, ο Γιος Φερστάπεν, παλαίμαχος πιλότος της F1 που κατάφερε να εκθρονίσει τον Xάμιλτον, χωρίς να περάσουν πολλές αγωνιστικές σεζόν.

Το δεύτερο, μεγάλο αβαντάζ του, μετά τον πατέρα του, που συνεχίζει να είναι δίπλα του σε κάθε γκραν πρι, ήταν τα καρτ. Πάτησε γκάζι για πρώτη φορά σε ηλικία τεσσάρων ετών και στα εννιά του αναδείχθηκε πρωταθλητής, ενώ το 2007 έκανε το νταμπλ, κατακτώντας το πρωτάθλημα καρτ τόσο στο Βέλγιο όσο και στην Ολλανδία. Πέρασε από όλες τις μικρές κατηγορίες της Formula1.

Αλλά και στο σπίτι η μητέρα του, του έδινε τα πρώτα μαθήματα για το μηχανοκίνητο σπορ. Η Βελγίδα Σόφι Κούμπεν, συμμετείχε σε αγώνες καρτ, ενώ ο θείος του, Αντονι Κούμπεν, έτρεχε σε αγώνες NASCAR.

Ο Πρωταθλητής της F1 έχει ένα χρυσό συμβόλαιο με την Red Bull που λήγει το 2028. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ετήσιες απολαβές του Φερστάπεν αγγίζουν τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Εχει μια πλούσια συλλογή σε πανάκριβα αυτοκίνητα, πριν δύο χρόνια αγόρασε ιδιωτικό αεροπλάνο, ενώ έχει σχέση εδώ και πέντε χρόνια με την κόρη του θρύλου της Formula1, Νέλσον Πικέ, την Κέλι Πικέ.

Μετά τη Formula1 αγαπάει το ποδόσφαιρο και δηλώνει λάτρης του ποδοσφαίρου, είναι ένθερμος οπαδός της PSV Αϊντχόφεν. Προσφάτως, δεν έκρυψε το θαυμασμό του για τους αγώνες μοτοσικλέτας και το Moto GP καθώς και την επιθυμία του να οδηγήσει στο μέλλον μια μοτοσικλέτα του MotoGP.

Ο τέσσερις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής αποκάλυψε ότι στον ελεύθερο του χρόνο στις πίστες έχει πάντα μαζί του το iPad ώστε να μην χάνει τη δράση στους αγώνες του MotoGP!

Προς το παρόν έχει να κυνηγήσει και να κλείσει τη διαφορά των 69 βαθμών από τον πρωτοπόρο Οσκαρ Πιάστρι. Του απομένουν επτά γύροι αλλά για τον Μαξ τα δύσκολα είναι, όπως έχει αποδείξει, το πρωϊνό του.