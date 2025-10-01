Όπως φάνηκε, για τους περισσότερους αποτέλεσε μια είδηση – έκπληξη, καθώς κανείς δεν είχε δει τα σημάδια ότι υπάρχει πρόβλημα στο γάμο τους.

Ωστόσο τόσο η Νικόλ Κίντμαν όσο και ο Κιθ Έρμπαν (όπως και ο στενός τους κύκλος) ήταν κάτι το οποίο προετοίμαζαν το τελευταίο διάστημα.

Ο χωρισμός της σταρ του Χόλιγουντ και του μουσικού της κάντρι είναι το νέο αγαπημένο θέμα του Χόλιγουντ. Και λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη, όλο και περισσότερες λεπτομέρειες -και φήμες- βλέπουν το φως της δημοσιότητας που αφορούν την επόμενη ημέρα.

Η Νικόλ αναλαμβάνει τα παιδιά

Η Νικόλ Κίντμαν ουσιαστικά αναλαμβάνει την πλήρη επιμέλεια των δύο παιδιών που απέκτησαν με τον Κιθ Έρμπαν. Όπως αναφέρουν τα έγγραφα, η 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και η 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ θα μένουν με τη μητέρα τους τις 306 ημέρες του χρόνου.

Ο Έρμπαν θα είναι με τις κόρες του κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο – συγκεκριμένα από τις 10 το πρωί του Σαββάτου έως τις 6 το απόγευμα της Κυριακής.

Η Κίντμαν θα τις έχει το Πάσχα και στη Γιορτή της Μητέρας, ενώ ο μουσικός στη Γιορτή του Πατέρα και την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Τις σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον των δύο παιδιών τους, όπως είναι οι σπουδές, θα τις αποφασίζει από κοινού το πρώην ζευγάρι και τα έξοδα θα είναι μοιρασμένα ανάμεσά τους. Ενώ κανένας από τους δύο δεν δικαιούται διατροφή.