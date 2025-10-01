Η πολυτελής εξοχική κατοικία της αείμνηστης τηλεοπτικής μαγείρισσας Βέφας Αλεξιάδου στην Χαλκιδική πουλήθηκε από τις εγγονές της το περασμένο καλοκαίρι έναντι του ποσού των 2,2 εκατ. ευρώ, με αγοραστή σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα» έναν Βούλγαρο.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια εκπομπή, ο νέος ιδιοκτήτης σχεδιάζει να τοποθετήσει μια τιμητική πλακέτα στην κατοικία, θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής στη Βέφα Αλεξιάδου αναγνωρίζοντας την προσφορά της. Για το γεγονός μίλησε στην εκπομπή του Alpha και η αδελφική φίλη της αείμνηστης μαγείρισσας, Λάγια Δουλκερίδου, η οποία αναφέρθηκε και στις δύσκολες στιγμές που είχε περάσει η Βέφα Αλεξιάδου στη ζωή της.

«Γνωριζόμαστε περισσότερο από 40 χρόνια και κάθε φορά που ήταν σε δύσκολη περίοδο, όπως και την περίοδο που ο άντρας της ήταν στα τελευταία του, με είχε καλέσει στην Αθήνα, γιατί εγώ μένω Θεσσαλονίκη, για να της συμπαρασταθώ 15 μέρες πριν πεθάνει ο άντρας της, μέχρι και την κηδεία του. Τα τελευταία τρία χρόνια ήμουν κοντά, να της δείξω την βοήθειά μου, αλλά όσο περνούσε ο καιρός, η κατάστασή της επιδεινωνόταν σε βαθμό που ήταν αφόρητο το άγχος και για εμένα, γιατί αισθανόμουν, ότι έπρεπε να φροντίσω έναν άνθρωπο, που ήτανε εγκαταλελειμμένος από τους πάντες» είπε.

Ερωτηθείσα σχετικά με την πολυτελή κατοικία της Βέφας Αλεξιάδου, είπε ότι «όντως ήταν ένας χώρος, που συναντιόμασταν όλοι οι φίλοι και γνωστοί. Πουλήθηκε από τις εγγονές της σε έναν Βούλγαρο και προς τιμήν της θέλει να κάνει μία πλακέτα με το όνομά της».