Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη.

«Τον κ. Μπισμπίκη συγκεκριμένα δεν έχω να σχολιάσω τίποτα γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει. Γενικά όμως μιλάω, και ήμουν ένας από τους ανθρώπους που φωνάζει από νωρίς, η μάνα μου να είναι, ο πατέρας μου, ο γιος μου, φυλακή. Όποιος πίνει και οδηγεί, στη φυλακή. Δεν πα’ να είναι ο γιος μου, ούτε μάνα μου. Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ».

Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε στην τηλεόραση και στο «Roadshow».

«Είναι μόνο 12 επεισόδια, μου αρέσει πάρα πολύ, σε ένα πολύ δύσκολο τηλεοπτικό περιβάλλον φέτος, έχουν γεμίσει όλες οι μέρες με προγράμματα. Για μένα αυτή η εκπομπή είναι μία ωραία πρόταση για να κάτσει όλη η οικογένεια να το δει».

«Είμαι ‘τηλεορασάκιας’, η τηλεόραση είναι ανοιχτή και όταν κοιμάμαι», λέει ο ίδιος, αναφέροντας:

«Εύχομαι να ξημερώσει μία μέρα που οι κωμωδίες και το γέλιο θα είναι 80% και 20% θα είναι το άλλο. Δεν μπορώ να δω και το πρωί στεναχώρια και στις ειδήσεις στεναχώρια και στα σήριαλ στεναχώρια. Άμα δεν ψάξω να βρω και λίγο γέλιο τότε κάτι συμβαίνει, πρέπει να ψαχτώ και με μένα».