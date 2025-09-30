Ο Ζακ Μπράιαν κατέρριψε το ρεκόρ του μεγαλύτερου κοινού με εισιτήρια σε συναυλία στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στο Στάδιο Μίσιγκαν, στο Αν Άρμπορ.

Σύμφωνα με την εταιρεία διοργάνωσης AEG Presents, η συναυλία του 29χρονου τραγουδιστή στις 27 Σεπτεμβρίου συγκέντρωσε 112.408 θεατές, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο.

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Τζορτζ Στρέιτ, ο οποίος είχε προσελκύσει 110.905 άτομα σε συναυλία στο Τέξας το 2023. Για δεκαετίες πριν, την κορυφή κατείχαν οι Grateful Dead, με 107.019 θεατές σε εμφάνισή τους στο Νιου Τζέρσεϊ το 1977.

Στις ΗΠΑ έχουν πραγματοποιηθεί συναυλίες με ακόμη μεγαλύτερο κοινό, όπως η παράσταση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης στο Σέντραλ Παρκ το 1986 με περίπου 800.000 θεατές, ή το Live 8 στη Φιλαδέλφεια το 2005 που συγκέντρωσε σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Ωστόσο, και οι δύο αυτές εκδηλώσεις ήταν χωρίς εισιτήριο.

Το Στάδιο του Μίσιγκαν, γνωστό και ως «Το Μεγάλο Σπίτι», είναι το μεγαλύτερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποτελεί έδρα της ομάδας κολεγιακού ποδοσφαίρου του Πανεπιστημίου της πολιτείας.

Όπως ανέφερε το Variety, στη συναυλία καταρρίφθηκε και ένα ακόμη ρεκόρ: αυτό των πωλήσεων εμπορευμάτων, με έσοδα που άγγιξαν τα 5 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία μόνο βραδιά.

Ο Μπράιαν εμφανίστηκε με τον ειδικό προσκεκλημένο Τζον Μάγιερ, ενώ τη βραδιά πλαισίωσαν ο Ράιαν Μπίνγκαμ, οι The Texas Gentlemen και ο Τζόσουα Σλόουν.