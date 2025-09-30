Χιλιάδες θαυμαστές του Έλβις Πρίσλεϊ συγκεντρώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στη νότια Ουαλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή γιορτή αφιερωμένη στον βασιλιά του ροκ εν ρολ.

Το Elvis Festival στο Πόρθκοουλ ξεκίνησε το 2004, με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για τη διάσωση του τοπικού θεάτρου Grand Pavilion. Σήμερα έχει εξελιχθεί σε θεσμό που αποφέρει περίπου 6 εκατομμύρια λίρες στην οικονομία της πόλης.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, περισσότεροι από 50 καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή για να τιμήσουν τον Έλβις. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 200 παραστάσεις, θεματικοί διαγωνισμοί και η καθιερωμένη στέψη του καλύτερου «Έλβις» της χρονιάς.

Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν για τις φωνητικές τους δυνατότητες, τις χορευτικές κινήσεις, τα κοστούμια και τη σκηνική τους παρουσία. Μια ειδική επιτροπή κριτών ανέδειξε τον μεγάλο νικητή.

Σωσίες του Έλβις με λαμπερές μπλε φόρμες, λευκές μπότες και χαρακτηριστικές περούκες, αλλά και θαυμαστές με στρατιωτικές στολές ή χαβανέζικα πουκάμισα, πόζαραν για φωτογραφίες δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Την εμπειρία συμπλήρωσαν εκθέσεις τέχνης αφιερωμένες στον Έλβις Πρίσλεϊ, παρουσιάσεις vintage αυτοκινήτων, παρέλαση, καθώς και η ειδικά διαμορφωμένη διακόσμηση των καταστημάτων της παραθαλάσσιας πόλης, που μετέφεραν τους επισκέπτες στην Αμερική της δεκαετίας του 1950.