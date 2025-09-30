Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω απο την αναγέννηση του, είναι ο Richard Švec, σχεδιαστής και μέλος της ομάδας ψηφιακής μοντελοποίησης της Škoda Design.

Το αρχικό 110 R εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1970 ως το σπορ δίθυρο «αδερφάκι» του sedan 100. Διέθετε έναν κινητήρα 1,1 λίτρων τοποθετημένο στο πίσω μέρος που απέδιδε 61 ίππους, σε συνδυασμό με ένα τετρατάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων που έστελνε την ισχύ στους πίσω τροχούς. Το όραμά του, επομένως, ενσωματώνει πολλά πρωτοποριακά χαρακτηριστικά.

Στο μπροστινό μέρος, όλοι οι απαραίτητοι αισθητήρες και τα κάθετα φώτα ημέρας LED είναι ενσωματωμένα σε ένα μαύρο πάνελ με αντίθεση, δίπλα στο φωτιζόμενο λογότυπο της Škoda. Στο πίσω μέρος, το επίσης φωτιζόμενο σήμα γίνεται το επίκεντρο του πίσω πάνελ. Το μοντέρνο λογότυπο εμφανίζεται επίσης στα αεροδυναμικά καλύμματα τροχών, ακόμη και στα πίσω παράθυρα. Ο Richard δημιούργησε το σύγχρονο όραμά του για το θρυλικό μοντέλο χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους. Σχεδίασε τις βασικές αναλογίες και σχήματα σε χαρτί και στη συνέχεια βελτίωσε ολόκληρο το σχέδιο ψηφιακά σε υπολογιστή, όπου δημιούργησε επίσης ένα τρισδιάστατο μοντέλο του αυτοκινήτου. Αυτό προσθέτει ρεαλισμό σε ολόκληρο το όραμα. «Το 110 R είναι μέσα στην καρδιά μου, ειδικά λόγω της κληρονομιάς του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό», λέει ο Švec, σχολιάζοντας τη δημιουργική διαδικασία. Χάρη στο πάθος του, αυτό το σύγχρονο κουπέ 110 R έχει ψυχή, όπως ακριβώς και το αρχικό αυτοκίνητο.