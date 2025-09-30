Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω απο την αναγέννηση του, είναι ο Richard Švec, σχεδιαστής και μέλος της ομάδας ψηφιακής μοντελοποίησης της Škoda Design.
Το αρχικό 110 R εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1970 ως το σπορ δίθυρο «αδερφάκι» του sedan 100. Διέθετε έναν κινητήρα 1,1 λίτρων τοποθετημένο στο πίσω μέρος που απέδιδε 61 ίππους, σε συνδυασμό με ένα τετρατάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων που έστελνε την ισχύ στους πίσω τροχούς.
Το όραμά του, επομένως, ενσωματώνει πολλά πρωτοποριακά χαρακτηριστικά.
Στο μπροστινό μέρος, όλοι οι απαραίτητοι αισθητήρες και τα κάθετα φώτα ημέρας LED είναι ενσωματωμένα σε ένα μαύρο πάνελ με αντίθεση, δίπλα στο φωτιζόμενο λογότυπο της Škoda. Στο πίσω μέρος, το επίσης φωτιζόμενο σήμα γίνεται το επίκεντρο του πίσω πάνελ. Το μοντέρνο λογότυπο εμφανίζεται επίσης στα αεροδυναμικά καλύμματα τροχών, ακόμη και στα πίσω παράθυρα. Ο Richard δημιούργησε το σύγχρονο όραμά του για το θρυλικό μοντέλο χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους. Σχεδίασε τις βασικές αναλογίες και σχήματα σε χαρτί και στη συνέχεια βελτίωσε ολόκληρο το σχέδιο ψηφιακά σε υπολογιστή, όπου δημιούργησε επίσης ένα τρισδιάστατο μοντέλο του αυτοκινήτου. Αυτό προσθέτει ρεαλισμό σε ολόκληρο το όραμα. «Το 110 R είναι μέσα στην καρδιά μου, ειδικά λόγω της κληρονομιάς του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό», λέει ο Švec, σχολιάζοντας τη δημιουργική διαδικασία. Χάρη στο πάθος του, αυτό το σύγχρονο κουπέ 110 R έχει ψυχή, όπως ακριβώς και το αρχικό αυτοκίνητο.
Το αποτέλεσμα είναι ένα δίθυρο, διθέσιο κουπέ με χαμηλή γραμμή οροφής και το πίσω μέρος τύπου fastback. Το ηλεκτρικό όχημα έχει συμπαγές αποτύπωμα και σπορτίφ γραμμή. Μια άμεση αναφορά στο πρωτότυπο φέρει έντονα ορθογώνια περιγράμματα και αναδιπλούμενα καλύμματα στο χρώμα του αμαξώματος. Το μπροστινό μέρος είναι μια ελαφρώς εσοχή και υιοθετεί το σχεδιαστικό χαρακτηριστικό Tech Loop που συναντάται και στο νέο πρωτότυπο Skoda Vision O.
Τα διογκωμένα φτερά, οι μεγάλες ζάντες με κεντρικό κλείδωμα και ενσωματωμένα αεροδυναμικά καλύμματα, οι νευρώσεις στο καπό και ο κλωβός ασφαλείας παραπέμπουν στην αγωνιστική κληρονομιά του κλασικού μοντέλου. Οι πλαϊνές εισαγωγές αέρα είναι επίσης εμπνευσμένες από την 110 R με τον κινητήρα πίσω, αλλά εδώ εξυπηρετούν τον σκοπό της ψύξης των μπαταριών. Το πίσω μέρος μοιάζει με το μπροστινό μέρος, με κρυμμένα πίσω φώτα και μια μαύρη κορδέλα με λεπτά LED.