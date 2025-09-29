Στη λίστα του Forbes με τα 50 πιο όμορφα χωριά στον κόσμο για το 2025 και μάλιστα σε περίοπτη θέση κατατάχθηκε και ένα ελληνικό χωριό, το οποίο βρίσκεται σε διάσημο νησί των Κυκλάδων.
Πρόκειται για την Οία στη Σαντορίνη, η οποία κατέλαβε την 6η θέση στη λίστα με τα πιο όμορφα χωριά του αμερικάνικου περιοδικού. Όπως αναφέρει το Forbes «στο βόρειο άκρο της Σαντορίνης, η Οία μοιάζει σαν ένας καταρράκτης από πισίνες, που μοιάζουν με καθρέφτες, μπαλκόνια ντυμένα με βουκαμβίλιες και ασβεστωμένα σπίτια στην πλαγιά του βράχου – σκαλισμένα στην καλντέρα σαν κύβοι ζάχαρης – προς το Αιγαίο. Την ημέρα, μποέμ γκαλερί τέχνης και κομψές μπουτίκ σας καλούν με χειροποίητα κεραμικά και κυματιστά καφτάνια, ενώ ατημέλητα γαϊδούρια κροταλίζουν με τα πέταλά τους σε πέτρινα μονοπάτια και οι καμπάνες των εκκλησιών αντηχούν στην καλντέρα.
Το σούρουπο, πλήθη τουριστών που κυνηγούν το ηλιοβασίλεμα, συγκεντρώνονται στο ερειπωμένο βενετσιάνικο κάστρο, με τις κάμερες στραμμένες, καθώς ο ουρανός λάμπει στα χρώματα του μανταρινιού και του τριαντάφυλλο. Από κάτω, ο κόλπος Αμμούδι λάμπει, με ταβέρνες φωτισμένες από φανάρια, που σερβίρουν φρεσκοαλιευμένο χταπόδι και καλαμαράκια δίπλα σε κύματα που λούζονται από το φεγγάρι, καθώς οι τεμπέλικες γάτες τεντώνονται στις ζεστές πέτρινες προεξοχές και οι ερωτευμένοι χαλαρώνουν απολαμβάνοντας δροσερό Ασύρτικο κρασί».
Τα 50 πιο όμορφα χωριά του κόσμου, σύμφωνα με το Forbes:
- Μπίμπουρι, Αγγλία
- Χάλστατ, Αυστρία
- Ρέινε, Νορβηγία
- Γκίθορν, Ολλανδία
- Γκάσανταλουρ, Νήσοι Φερόε
- Οία, Ελλάδα
- Μπουρτάνζ, Ολλανδία
- Κότορ, Μαυροβούνιο
- Σιρακάβα-γκο, Ιαπωνία
- Μπατάντ, Φιλιππίνες
- Ράσελ, Νέα Ζηλανδία
- Μραούκ Ου, Μιανμάρ
- Αντέρ, Ιρλανδία
- Στεγκ, Λιχτενστάιν
- Εγκίσχαϊμ, Γαλλία
- Μαναρόλα, Ιταλία
- Βαλντεμόσα, Ισπανία
- Ζουζουάνγκ, Κίνα
- Γκαντρουκ, Νεπάλ
- Καμ Ταν, Βιετνάμ
- Μονσάντο, Πορτογαλία
- Ντολίνα, Σλοβακία
- Βικτόρια-μπάι-δε-σι, Καναδάς
- Πουρμαμάρκα, Αργεντινή
- Ιζαμάλ, Μεξικό
- Ουμπούντ, Ινδονησία
- Μότοβουν, Κροατία
- Ογκάνκουιτ, ΗΠΑ
- Μποκέτε, Παναμάς
- Σεφσάουεν, Μαρόκο
- Κόφι Μπέι, Νότια Αφρική
- Σίντι Μπου Σαΐντ, Τυνησία
- Λάουτερμπρουνεν, Ελβετία
- Μπαν Ρακ Τάι, Ταϊλάνδη
- Παρατί, Βραζιλία
- Γκαντάμες, Λιβύη
- Σαμαρέλ, Μαυρίκιος
- Μπαντιαγκάρα, Μάλι
- Τιτικαβέκα, Νήσοι Κουκ
- Ορταχισάρ, Τουρκία
- Γιουκασγιάρβι, Σουηδία
- Ογιανταϊτάμπο, Περού
- Μπιλάντ Σάιτ, Ομάν
- Αράνγκ Κελ, Πακιστάν
- Γκούντχεμ, Δανία
- Σέιδισφιορδούρ, Ισλανδία
- Λαογραφικό χωριό Χαχόε, Νότια Κορέα
- Τάτεβ, Αρμενία
- Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, Γερμανία
- Μαρσασλόκ, Μάλτα