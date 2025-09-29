Στη λίστα του Forbes με τα 50 πιο όμορφα χωριά στον κόσμο για το 2025 και μάλιστα σε περίοπτη θέση κατατάχθηκε και ένα ελληνικό χωριό, το οποίο βρίσκεται σε διάσημο νησί των Κυκλάδων.

Πρόκειται για την Οία στη Σαντορίνη, η οποία κατέλαβε την 6η θέση στη λίστα με τα πιο όμορφα χωριά του αμερικάνικου περιοδικού. Όπως αναφέρει το Forbes «στο βόρειο άκρο της Σαντορίνης, η Οία μοιάζει σαν ένας καταρράκτης από πισίνες, που μοιάζουν με καθρέφτες, μπαλκόνια ντυμένα με βουκαμβίλιες και ασβεστωμένα σπίτια στην πλαγιά του βράχου – σκαλισμένα στην καλντέρα σαν κύβοι ζάχαρης – προς το Αιγαίο. Την ημέρα, μποέμ γκαλερί τέχνης και κομψές μπουτίκ σας καλούν με χειροποίητα κεραμικά και κυματιστά καφτάνια, ενώ ατημέλητα γαϊδούρια κροταλίζουν με τα πέταλά τους σε πέτρινα μονοπάτια και οι καμπάνες των εκκλησιών αντηχούν στην καλντέρα.

Το σούρουπο, πλήθη τουριστών που κυνηγούν το ηλιοβασίλεμα, συγκεντρώνονται στο ερειπωμένο βενετσιάνικο κάστρο, με τις κάμερες στραμμένες, καθώς ο ουρανός λάμπει στα χρώματα του μανταρινιού και του τριαντάφυλλο. Από κάτω, ο κόλπος Αμμούδι λάμπει, με ταβέρνες φωτισμένες από φανάρια, που σερβίρουν φρεσκοαλιευμένο χταπόδι και καλαμαράκια δίπλα σε κύματα που λούζονται από το φεγγάρι, καθώς οι τεμπέλικες γάτες τεντώνονται στις ζεστές πέτρινες προεξοχές και οι ερωτευμένοι χαλαρώνουν απολαμβάνοντας δροσερό Ασύρτικο κρασί».

Τα 50 πιο όμορφα χωριά του κόσμου, σύμφωνα με το Forbes: