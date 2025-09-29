Στην ελληνική αγορά προσφέρεται το νέο Audi Q3 , που φέρει πιο δυναμικό σχεδιασμό, πλήρως ψηφιακό εσωτερικό , προηγμένες τεχνολογίες φωτισμού και το πιο σημαντικό το Q3 TFSI e-hybrid με ηλεκτρική αυτονομία έως 119 km WLTP (118 km για το Sportback).

Με μήκος 4,53 m, πλάτος 1,86 m, ύψος 1,58 m και μεταξόνιο 2,81 m, το Q3 παραμένει «εύστοχα» compact για την πόλη, αλλά γενναιόδωρο για πέντε επιβάτες.

Το cockpit φέρει το Audi Virtual Cockpit 11,9’’ και MMI Touch 12,8’’ σε καμπυλωμένη διάταξη ενώ φέρει το SONOS ηχοσύστημα με 12 ηχεία και subwoofer (420 W).

Ο χώρος αποσκευών ξεκινά από 488 L (375 L στο e-hybrid) και φτάνει τα 575 L με μετακίνηση της πίσω σειράς και όρθια ρύθμιση της πλάτης. Με πλήρη αναδίπλωση των καθισμάτων, διαμορφώνεται επίπεδος χώρος έως 1.386 L (1.293 L στο e-hybrid)) – ενώ το Sportback φτάνει έως 1.289 L (1.196 L στο e-hybrid). Η πίσω σειρά μετακινείται και ρυθμίζει κλίση, ώστε να βρίσκεις κάθε φορά το «sweet spot» μεταξύ άνεσης επιβατών και φόρτωσης.

Η γκάμα των κινητήρων του νέου Q3 ξεκινά με τον τετρακύλινδρο 1.5 TFSI που διαθέτει ήπια υβριδική υποβοήθηση (MHEV) και αποδίδει 150 ίππους. Ακολουθεί η diesel 2.0 TDI, επίσης με 150 ίππους, με χαμηλή μέση κατανάλωση που την καθιστά ελκυστική για όσους καλύπτουν πολλά χιλιόμετρα, ενώ στην κορυφή της γκάμας υπάρχουν δύο εκδόσεις.

Το νέο Q3 TFSI e-hybrid, όπως διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια της σύντομης οδηγικής εμπειρίας, προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία του φτάνει έως 119 km WLTP , που σημαίνει ότι στο ελληνικό καθημερινό μοτίβο –όπου οι περισσότερες διαδρομές κινούνται σημαντικά κάτω από τα 40 km– αυτό μεταφράζεται σε λειτουργία σαν «καθαρό» EV τις περισσότερες ημέρες, με το πλεονέκτημα του θερμικού κινητήρα όταν χρειάζεται ευελιξία σε μεγάλες αποστάσεις (συνολική αυτονομία >900 km).

Η υβριδική αρχιτεκτονική είναι παράλληλη: ο εξελιγμένος βενζινοκινητήρας 1.5 TFSI evo2 συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα 85 kW (116 hp) μέσω του αυτόματου κιβωτίου S tronic 6 σχέσεων (DQ400e evo). Η συνδυαστική ισχύς αγγίζει τα 200 kW (272 hp) και η ροπή τα 400 Nm, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και γραμμική επιτάχυνση, με τελική 140 km/h αποκλειστικά σε EV – στοιχείο που αποδεικνύει ότι η ηλεκτρική λειτουργία δεν περιορίζεται στην πόλη.

Η μπαταρία υψηλής τάσης διαθέτει 25,7 kWh μικτή / 19,7 kWh καθαρή χωρητικότητα και 96 πρισματικά κελιά σε 4 modules. Το ενεργειακό περιεχόμενό της έχει σχεδόν διπλασιαστεί έναντι του προγενέστερου μοντέλου, με παρόμοιο αποτύπωμα στο αμάξωμα – επιτυχία που οφείλεται στη βελτίωση της χημείας και του packaging. Βάρος μπαταρίας: 171 kg. Η φόρτιση υποστηρίζει DC έως 50 kW (10–80% σε λιγότερο από 30’ υπό ιδανικές συνθήκες) και AC έως 11 kW (τριφασικό), ώστε ο χρήστης να καλύπτει γρήγορα ενδιάμεσες ανάγκες και να φορτίζει αποδοτικά στο σπίτι ή στην εργασία.

Στο επίπεδο λειτουργίας, ο οδηγός επιλέγει EV (αμιγώς ηλεκτρική κίνηση), Hybrid Auto (έξυπνη συνεργασία TFSI/EM ανάλογα με τη ζήτηση) ή Battery Hold (διατήρηση φόρτισης για αργότερα – π.χ. είσοδο σε αστικό δακτύλιο). Η ανάκτηση ενέργειας λειτουργεί διαρκώς στο παρασκήνιο και προσαρμόζεται στο εκάστοτε σενάριο οδήγησης, ενισχύοντας την αποδοτικότητα χωρίς να απαιτείται «εκμάθηση» από τον οδηγό. Σε απαιτητικές επιταχύνσεις, η συνεργασία θερμικού/ηλεκτρικού συστήματος προσφέρει ξεκάθαρη αίσθηση boost, διατηρώντας την κατανάλωση και τις εκπομπές υπό έλεγχο.

Για την ελληνική αγορά η γκάμα συμπληρώνεται από τρεις εκδόσεις που καλύπτουν κάθε προφίλ πελάτη:

1.5 TFSI 110 kW (150 hp) με Mild Hybrid και Cylinder on Demand, σε συνδυασμό με S tronic 7 σχέσεων – ιδανικός για όσους θέλουν χαμηλή κατανάλωση με σπιρτάδα στην πόλη. • 2.0 TDI 110 kW (150 hp), 360 Nm με S tronic 7 σχέσεων – επιλογή για μεγάλες αποστάσεις και σταθερά χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Το Q3 ενσωματώνει ένα πλήρες «δίχτυ» υποβοήθησης που δεν κουράζει τον οδηγό, αλλά τον ενισχύει εκεί που έχει νόημα:

Adaptive Driving Assistant Plus με λειτουργίες υποβοήθησης λωρίδας και Emergency Assist. • Parking Assist Plus, κάμερες 360° και Trained Parking για επαναλαμβανόμενους ελιγμούς.

Driver Monitoring με προειδοποίηση κόπωσης/υπνηλίας.

Front Assist με Evasive και Turn Assist, Rear Assist και Traffic Sign Recognition.

Η κατηγορία compact premium SUV είναι από τις πιο δυναμικές στην Ελλάδα. Οι εταιρικοί στόλοι αναζητούν χαμηλό TCO και φορολογικά πλεονεκτήματα· οι ιδιώτες ζητούν κύρος χωρίς να θυσιάζουν πρακτικότητα. Το Q3 TFSI e-hybrid δίνει ξεκάθαρη απάντηση: 119 km WLTP ηλεκτρικής αυτονομίας για την καθημερινότητα, >900 km συνολικής αυτονομίας, φορτίσεις AC 11 kW / DC 50 kW για ρεαλιστική διαχείριση χρόνου. Και, φυσικά, κορυφαία Audi ποιότητα που κρατά αξία στον χρόνο. Το νέο Q3 δεν είναι απλώς το επόμενο κεφάλαιο: είναι το σωστό εργαλείο για την ελληνική πραγματικότητα.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ