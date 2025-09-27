Την Κλαίρη Κατσαντώνη τη γνωρίσαμε μέσα από το «Ρετιρέ», τη σειρά που άφησε εποχή και όπου εκείνη υποδυόταν την «ωραία Ελένη». Ως συνάδελφος της Κατερίνας (Κατερίνα Γιουλάκη) και της Χαρούλας (Έλντα Πανοπούλου), αλλά και ως συνεταίρος στο μπαράκι, χάρισε αμέτρητες κωμικές στιγμές στο πλευρό του Ιάσωνα (Παύλου Ευαγγελόπουλου).

Οι αντιπαραθέσεις με τις «δύσκολες» πεθερές, την κυρία Θάλεια και τη θεία Χριστίνα, ρόλοι που ενσάρκωσαν μοναδικά η Μαρία Μαρτίκα και η Δήμητρα Σερεμέτη, δημιούργησαν με την «Ελένη» σκηνές που έχουν χαραχτεί βαθιά στην μνήμη και την καρδιά μας.

Μετά το τέλος του «Ρετιρέ», η Κατσαντώνη έκανε ένα σύντομο πέρασμα από το «Καλημέρα, Ζωή», όμως στη συνέχεια αποτραβήχτηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, αφοσιωμένη – σύμφωνα με παλαιότερη αναφορά της Τζόυς Ευείδη – στην οικογένειά της.

Κι εκεί που πολλοί πίστευαν πως δεν θα τη δούμε ξανά σε δημόσια εμφάνιση, το βράδυ της Τετάρτης η ηθοποιός έκανε την έκπληξη: ο φωτογραφικός φακός την «συνέλαβε» στο Κηποθέατρο Παπάγου, όπου βρέθηκε για να παρακολουθήσει την παράσταση «Ιλαριοπούλο». Σε αυτήν τη σπάνια εμφάνισή της, η Κλαίρη Κατσαντώνη ήταν μαζί με τη Νάντια Μουρούζη και την Ελένη Κρίτα, σκορπίζοντας χαρά και νοσταλγία στους θαυμαστές της που ακόμη τη θυμούνται ως την «ωραία Ελένη» του «Ρετιρέ».