Καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού ήταν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος μίλησε για τη σχέση του με την Δέσποινα Βανδή, την δημοσιότητα που έχει πάρει αυτή και την περιπέτεια της υγείας του.

Ο δημοφιλής ηθοποιός παραδέχτηκε, ότι δεν περίμενε πως η σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή θα έπαιρνε τόση δημοσιότητα. «Δεν δέχτηκα την κακία μόνο στα social media, αλλά και από ανθρώπους που κυκλοφορούν ανάμεσα μας με ένα κινητό στο χέρι και μπορεί να τραβήξουν μια προσωπική σου στιγμή. Δεν μιλάω μόνο για δημοσιογράφους και social. Το πιο σκληρό ήταν, ότι ακόμα και οι απλοί άνθρωποι μας φωτογράφιζαν στον δρόμο. Να είσαι σε ένα κουτουκάκι, να σε τραβήξει ο άλλος και να τη δώσει για 50-100 ευρώ. Δεν είναι τρομερό; Νιώθεις σαν να παρακολουθείσαι συνέχεια από έναν άνθρωπο» είπε αρχικά.

«Βέβαια εμένα δεν με πείραξε ποτέ αυτό, γιατί δεν με ένοιαζε. Αλλά δεν είναι φρικτό αυτό το πράγμα; Η Δέσποινα με είχε προειδοποιήσει: “Θα το αντέξεις αυτό το πράγμα; Με το που μαθευτεί θα γίνει ένας ντόρος”. Δεν περίμενα ότι θα γίνει όλο αυτό το σούσουρο. Δεν το είχα καταλάβει, σε τι μέγεθος θα ήταν όλο αυτό, αλλά με είχε προειδοποιήσει. Τελικά το αντέξαμε και όχι μόνο αυτό, δεν μας επηρέασε κιόλας» συνέχισε.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παραδέχθηκε, ότι «κάποιες φορές μπορεί να βγήκα εκτός εαυτού, αλλά ποτέ δεν της είπα, ότι δεν μπορώ άλλο. Ήταν τόσο μεγάλη αυτή η σύμπνοια, η σχέση που είχαμε φτιάξει, που δεν μας επηρέαζε τίποτα, ούτε μας επηρεάζει. Δεν με ενδιαφέρει, ποτέ δεν με ενδιέφερε η γνώμη του άλλου. Ήταν σαν να με είχε προετοιμάσει η ζωή για αυτό που θα ερχόταν αργότερα. Δεν ζητάω αποδοχή από τους άλλους, εκτός από τους φίλους μου και αυτούς που αγαπάω. Από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην περιπέτεια υγείας του, αποκαλύπτοντας ένα άγνωστο περιστατικό: «Το μυαλό μου πήγε πρώτα στον γιο μου… Όταν μπήκα μέσα, λέω στη Δέσποινα “να πάρω τηλέφωνο τον γιο μου;”. Μου λέει «είσαι καλά; Τι να τον πάρεις τηλέφωνο;”. Λέω “μπορεί να μη ζήσω, κάτι να του πω”. Ευτυχώς δεν τον πήρα, γιατί θα τον τρέλαινα». «Νόμιζα μέχρι τότε, ότι φοβάμαι τον θάνατο, αλλά τελικά δεν έχω κανέναν φόβο», εξομολογήθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Ναταλία Γερμανού.