Η Ισπανία επιστρέφει δυναμικά στο επίκεντρο των αγορών, καθώς οι οίκοι Moody’s και Fitch αναβάθμισαν την πιστοληπτική της ικανότητα κατά μία βαθμίδα, στο Α, το υψηλότερο επίπεδο μετά το 2012. Η διπλή αναβάθμιση, που έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά την αντίστοιχη από την S&P, αναγνωρίζει την ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος και τις βελτιώσεις στην αγορά εργασίας.

Οι αναβαθμίσεις αυτές δίνουν μεγαλύτερο βάθος στην «ολική επαναφορά» ενός κράτους που το πιστωτικό προφίλ του είχε βρεθεί μόλις μία βαθμίδα πάνω από την αξιολόγηση junk κατά τη διάρκεια της πιο σκοτεινής φάσης της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Τώρα τα πράγματα αλλάζουν, καθώς η Ισπανία, μαζί με τα άλλα κράτη της νότιας Ευρώπης, από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία, διαγράφουν σταθερά ανοδική τροχιά. Αντίθετα, η πολιτική αστάθεια και τα δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας έχουν μετατρέψει τη χώρα σε επίκεντρο κερδοσκοπικών πιέσεων.

Η Ισπανία αναπτύσσεται παρά την πολιτική αστάθεια

Η ειρωνεία με την Ισπανία είναι ότι ο πολιτικός παράγοντας, λόγω του κοινοβουλευτικού της αδιεξόδου, αποτελεί προς το παρόν παράδειγμα δυσλειτουργίας. Από τις αμφίρροπες εκλογές του 2023, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες στην προώθηση αρκετών σημαντικών νομοσχεδίων.

Ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης Σάντσεθ για το 2025 δεν εγκρίθηκε στη Βουλή και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι και ο επόμενος προϋπολογισμός που θα προτείνει να περάσει.

Η Fitch εστίασε στο “πολιτικό αδιέξοδο” της Ισπανίας, τονίζοντας ότι “η κεντροαριστερή κυβέρνηση μειοψηφίας δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της ψήφισης των προϋπολογισμών”.

ΑΕΠ +2,6% έναντι 1,2% της Ευρωζώνης

Παρόλα αυτά, η πολιτική αστάθεια δεν φαίνεται να περιορίζει την οικονομική ανάπτυξη της Ισπανίας, που από το 2021 είναι καλύτερη όλων των άλλων ευρωπαϊκών οικονομιών, χάρη στον τουρισμό, τις χαμηλές τιμές ενέργειας και την άνοδο της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών.

Το ΑΕΠ της Ισπανίας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,6% φέτος, δυο φορές περισσότερο από το 1,2% που είναι η πρόβλεψη για το μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Η πρόοδος αντικατοπτρίζεται και στις αγορές ομολόγων, καθώς το spread μεταξύ των ισπανικών και γερμανικών 10ετών ομολόγων έκλεισε στις 77 μονάδες βάσης την Παρασκευή έναντι 130 μονάδων βάσης που ήταν το 2022.

Το χρέος υποχωρεί, οι προοπτικές ενισχύονται

Το δημόσιο χρέος ωστόσο είναι υψηλό και ανέρχονταν στο 102,3% του ΑΕΠ στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα. Έχει πάντως μειωθεί από τις μέρες της πανδημίας όταν είχε κορυφωθεί στο 124,2%.

“Οι τρεις αναβαθμίσεις μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες δείχνουν την εμπιστοσύνη στην ανάπτυξή μας και τις καλές προοπτικές της οικονομίας μας”, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του. “Εκτιμούμε ότι θα προσελκύσει πολλούς περισσότερους επενδυτές στις εκδόσεις ομολόγων μας”, πρόσθεσε.

