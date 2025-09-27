Η συνολική απόδοση φτάνει τώρα τα 288 kW/392 hp, με το ήπια υβριδικό σύστημα (mild hybrid) να προσθέτει 9 kW/12 hp. Η ισχύς έχει αυξηθεί κατά 13 kW/18 hp σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο και η μέγιστη ροπή αντίστοιχα κατά 40 Nm, φτάνοντας τα 540 Nm.
Αυτό το αναβαθμισμένο σύστημα κίνησης θα εξοπλίζει στο εξής τις BMW M440i xDrive Coupé , BMW M440i xDrive Cabrio και BMW M440i xDrive Gran Coupé.
Η αυξημένη ισχύς χαρίζει ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις σε αυτά τα μοντέλα της Σειράς 3 και 4, μειώνοντας κατά 0,1 δευτερόλεπτα τον χρόνο επιτάχυνσης 0 – 100 km/h. Έτσι, η BMW M340i xDrive Sedan ολοκληρώνει το σπριντ σε μόλις 4,3 δευτερόλεπτα. Η BMW M240i xDrive Coupé διατίθεται επίσης με αυτόν τον πιο ισχυρό κινητήρα.
