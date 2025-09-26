Στα 81 του χρόνια, ο Larry Ellison βρίσκεται ίσως στο απόγειο της ισχύος του. Ο συνιδρυτής και πρόεδρος της Oracle, που σημάδεψε την τεχνολογική επανάσταση στις βάσεις δεδομένων, δεν είναι μόνο ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο – με την αξία της μετοχής της Oracle να εκτοξεύεται χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη, έφτασε να ξεπεράσει προσωρινά τον Ίλον Μασκ – αλλά και ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες σε επιχειρηματικό και πολιτικό επίπεδο.

Η στενή του σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ αποτέλεσε σημείο καμπής. Από θαυμαστής του Μπιλ Κλίντον στις αρχές των 2000s, ο Ellison εξελίχθηκε σε σημαντικό χρηματοδότη Ρεπουμπλικανών, υποστήριξε τον Μάρκο Ρούμπιο το 2016, φιλοξένησε fundraiser για τον Τραμπ το 2020 και τελικά συμμετείχε σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις γύρω από το TikTok, όταν η Oracle εμφανίστηκε ως στρατηγικός εταίρος για τα αμερικανικά δεδομένα της κινεζικής εφαρμογής. Ο ίδιος, σε δηλώσεις του, χαρακτήρισε την πολιτική του θέση «τη μέτρια μέση οδό», όμως οι κινήσεις του τον έφεραν πιο κοντά στη δεξιά πτέρυγα του αμερικανικού πολιτικού φάσματος.

Παράλληλα, ο Ellison επένδυσε 1 δισ. δολάρια στην εξαγορά του Twitter από τον Μασκ, στηρίζοντας την αφήγηση περί «ελευθερίας του λόγου». Στο πλευρό του Τραμπ εμφανίστηκε και το 2025, στο πλαίσιο του πρότζεκτ Stargate, μιας γιγαντιαίας συμμαχίας για επενδύσεις σε υποδομές AI στις ΗΠΑ, μαζί με τον Σαμ Άλτμαν της OpenAI και τον Μασαγιόσι Σον της SoftBank.

Την ώρα που ο Larry εδραιώνει τη θέση του ως «γκουρού» της τεχνολογίας και της πολιτικής, ο γιος του David Ellison επιχειρεί να χτίσει τη δική του αυτοκρατορία στα media. Η εταιρεία του, η Skydance, ολοκλήρωσε την εξαγορά της ιστορικής Paramount, βάζοντας τον Ellison Jr. στο επίκεντρο του Χόλιγουντ και των αμερικανικών ΜΜΕ. Η κίνηση συνοδεύτηκε από συζητήσεις για πιθανή πολιτική «προσαρμογή», καθώς η Skydance δεσμεύτηκε να επανεξετάσει την ειδησεογραφική κατεύθυνση του CBS, κάτι που πολλοί συνέδεσαν με την επιθυμία του Τραμπ να μετριαστεί η κριτική εναντίον του.

Αν και ο David είχε δωρίσει σχεδόν 1 εκατ. δολάρια στην καμπάνια επανεκλογής του Τζο Μπάιντεν το 2024 και παρουσιαζόταν ως κοινωνικά φιλελεύθερος, σύντομα εθεάθη στο πλευρό του Τραμπ σε αγώνες UFC, ενώ η Paramount εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης. Σήμερα, πέρα από την Paramount, φέρεται να εξετάζει και νέες εξαγορές, όπως του συντηρητικού μέσου The Free Press αλλά και της Warner Bros. Discovery, ιδιοκτήτριας του CNN.

Οι Ellison, πατέρας και γιος, έχουν φτάσει να ελέγχουν στρατηγικούς τομείς: ο Larry στις βάσεις δεδομένων, στο cloud και στην τεχνητή νοημοσύνη, και ο David στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τα media. Η πορεία τους συνδέεται πλέον άρρηκτα με την αμερικανική πολιτική – με τον Larry να κινείται ανάμεσα σε τεχνολογικές συμμαχίες και γεωπολιτικές επενδύσεις, και τον David να κρατά στα χέρια του το τιμόνι μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ψυχαγωγίας στον κόσμο.

Από την Oracle στο TikTok και από την Paramount στο CNN, το όνομα Ellison είναι σήμερα συνώνυμο όχι μόνο του πλούτου, αλλά και της επιρροής. Και αν κάτι είναι σαφές, είναι ότι η οικογένεια Ellison δεν σκοπεύει να περιοριστεί στον χώρο της τεχνολογίας ή της ψυχαγωγίας· το βλέμμα της είναι στραμμένο και στην πολιτική σκακιέρα.