Χωρίς την ενόχληση που προκαλεί η παραδοσιακή ένεση όταν τρυπά το δέρμα, δύναται να γίνει φέτος ο εμβολιασμός των παιδιών και στη χώρα μας έναντι της γρίπης. Το σχέδιο θέλει τα φαρμακεία ανά την επικράτεια να τροφοδοτούνται με συνολικά 50.000 ρινικά εμβόλια, τα οποία εφαρμόζονται απευθείας στη μύτη, ενεργοποιώντας έτσι και την τοπική ανοσία στους βλεννογόνους.

Αναλυτικότερα, το νέο εμβόλιο θα συνταγογραφείται από τους παιδιάτρους για παιδιά από 2 έως και 5 ετών και στη συνέχεια θα διατίθεται δωρεάν από τα φαρμακεία. Μάλιστα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι, καθώς είναι πιο «φιλικό» στη χρήση, θα κάμψει τυχόν αντιδράσεις των μικρών, που μέχρι πρότινος αρνούνταν να σηκώσουν το μανίκι τους στο παιδιατρικό ιατρείο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στις ΗΠΑ το ρινικό εμβόλιο κυκλοφορεί εδώ και αρκετά χρόνια, συνεπώς πρόκειται για μια εναλλακτική έναντι του παραδοσιακού εμβολίου, που είναι ήδη δοκιμασμένη. Οπως μάλιστα αναφέρει στο ένθετο «Υγεία» η καθηγήτρια Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Βάνα Παπαευαγγέλου, στην Αγγλία διενεργούνται σχολικοί εμβολιασμοί με το συγκεκριμένο εμβόλιο, συνεπώς υπάρχει μεγάλος όγκος δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του.

Φυσική λοίμωξη

«Στην πράξη το ρινικό εμβόλιο μιμείται τη φυσική λοίμωξη και συνακόλουθα επιτυγχάνει τοπική και γενική ανοσία. Οσον αφορά τις παρενέργειες που μπορεί να προκαλέσει, αυτές περιορίζονται σε ήπιο συνάχι, λίγο βήχα και πυρετό. Εντούτοις, επειδή περιέχει ζώντες εξασθενημένους ιούς, αντενδείκνυται η χορήγησή του σε ανοσοκατεσταλμένους αλλά και σε παιδιά με ιστορικό άσθματος ή επαναλαμβανόμενες κρίσεις βρογχόσπασμου», συμπληρώνει η καθηγήτρια. Οσον αφορά τα μεγαλύτερα παιδιά, το ρινικό εμβόλιο έχει εγκριθεί για χρήση στον ανήλικο πληθυσμό από 2 έως 18 ετών, συνεπώς η χορήγησή του επίσης επιτρέπεται. Ομως, σε αυτή την περίπτωση η δαπάνη θα είναι ιδιωτική, καθώς δεν υπάρχει σχετική σύσταση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Εναρξη εμβολιασμών

Εν τω μεταξύ, και δεδομένου ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη του εποχικού εμβολιασμού που όπως κάθε χρόνο είναι η 1η Οκτωβρίου, τα φαρμακεία ήδη προμηθεύονται και τα παραδοσιακά εμβόλια, με τις σχετικές παραγγελίες να ξεπερνούν τις 3,5 εκατομμύρια δόσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι 3,1 εκατομμύρια δόσεις αφορούν τα συμβατικά εμβόλια, για τα οποία όλα δείχνουν ότι θα χορηγούνται και φέτος χωρίς ιατρική συνταγή και θα μπορούν να πραγματοποιηθούν και στα φαρμακεία. Οι υπόλοιπες 410.000 δόσεις αφορούν ανοσοενισχυμένα εμβόλια, τα οποία συστήνονται στους πολίτες άνω των 65 ετών, καθώς η δράση τους είναι ταχύτερη και αναπτύσσονται γρηγορότερα τίτλοι αντισωμάτων, με συνέπεια να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη προστασία στους πιο ευάλωτους.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εμβολιασμών παιδιών και εφήβων, ο εμβολιασμός συστήνεται σε άτομα ηλικίας 5 ετών και άνω που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Επίσης, από πέρυσι συστήνεται ο εμβολιασμός σε υγιή βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 μηνών ως 5 ετών. Η σχετική απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών στηρίχτηκε σε πληθυσμιακές μελέτες που έχουν δείξει ότι το 30%-50% των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας νοσεί κάθε χρόνο από γρίπη, με αποτέλεσμα τον σημαντικό αριθμό εισαγωγών στο νοσοκομείο κυρίως μικρών παιδιών. Επιπρόσθετα, η πρόσφατη εμπειρία από την πανδημία επιβεβαίωσε τον ρόλο των παιδιών στη μετάδοση των αναπνευστικών λοιμώξεων.

Γιατί ξεκινά νωρίς

Στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα επίσημα δεδομένα του ΕΟΔΥ, εποχικές εξάρσεις γρίπης εμφανίζονται κατά τους χειμερινούς μήνες, και συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Η δραστηριότητα της γρίπης, όμως, παραδοσιακά αρχίζει να αυξάνεται κατά τον μήνα Ιανουάριο και κορυφώνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο. Στο ερώτημα γιατί ο εμβολιασμός ξεκινά από τις αρχές Οκτώβρη, οι ειδικοί του Οργανισμού σημειώνουν πως χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες από τον εμβολιασμό ώστε ο οργανισμός να δημιουργήσει προστατευτικά αντισώματα για τη γρίπη. Προσθέτουν επίσης ότι, παρόλο που ο καλύτερος χρόνος για εμβολιασμό είναι η περίοδος Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, μπορεί κάποιος να εμβολιαστεί και αργότερα, εάν ανήκει στις ευπαθείς ομάδες και για κάποιο λόγο δεν εμβολιάστηκε έγκαιρα.

Πόσο αποτελεσματικό είναι

Οταν οι ιοί της γρίπης που περιλαμβάνει το εμβόλιο είναι παρόμοιοι με τους ιούς που κυκλοφορούν τη συγκεκριμένη περίοδο, είναι πολύ αποτελεσματικό, εξηγούν οι ειδικοί του ΕΟΔΥ. Και επικαλούνται μελέτες που δείχνουν ότι προστατεύεται από τη νόσο το 70%-90% των ατόμων που εμβολιάζονται. «Στους ηλικιωμένους και σε αυτούς που πάσχουν από σοβαρά χρόνια νοσήματα το εμβόλιο συχνά είναι λιγότερο αποτελεσματικό, αλλά ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις μειώνει τις εισαγωγές στο νοσοκομείο και τους θανάτους από επιπλοκές», προσθέτουν.

Τι ισχύει για τα αντισώµατα

Τα αντισώματα από τον περσινό εμβολιασμό δεν μας προστατεύουν, τονίζουν οι επιστήμονες και υπενθυμίζουν ότι ο εμβολιασμός έναντι της γρίπης πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο διότι οι ιοί της γρίπης αλλάζουν συνεχώς. Γενικά, σε κάθε περίοδο γρίπης κυκλοφορούν στελέχη του ιού που έχουν μικρές διαφορές από αυτά της προηγούμενης περιόδου. Για τον λόγο αυτό η σύνθεση του εμβολίου αλλάζει κάθε χρόνο. Ακόμη και στην περίπτωση που η σύνθεση του εμβολίου είναι η ίδια με αυτή της προηγούμενης περιόδου, ο εμβολιασμός πρέπει να επαναλαμβάνεται γιατί η ανοσία που αφήνει το εμβόλιο εξασθενεί ύστερα από περίπου έξι μήνες, επομένως δεν υπάρχει προστασία εναντίον της γρίπης την επόμενη περίοδο.

Σε ποιες ομάδες συστήνεται

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της χώρας μας, οι συστάσεις αντιγριπικού εμβολιασμού περιλαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις παρακάτω ομάδες πληθυσμού ή καταστάσεις αυξημένου κινδύνου:

1. Ατομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

2. Βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 μηνών ως 5 ετών.

3. Παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών και ενήλικοι με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:

Χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Καρδιακή νόσος με σοβαρή αιμοδυναμική διαταραχή.

Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη).

Μεταμόσχευση οργάνων και μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Δρεπανοκυτταρική αναιμία (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες).

Σακχαρώδης διαβήτης ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα.

Χρόνια νεφροπάθεια.

Χρόνιες παθήσεις ήπατος.

Νευρολογικά – νευρομυϊκά νοσήματα.

Σύνδρομο Down.

4. Εγκυοι ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωίδες και θηλάζουσες.

5. Ατομα με νοσογόνο παχυσαρκία.

6. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. για νόσο Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα).

7. Ατομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν ή διαβιούν με άτομα με υποκείμενο νόσημα, που αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών της γρίπης.

8. Κλειστοί πληθυσμοί, όπως προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές (σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων κ.λπ.), νεοσύλλεκτοι, ιδρύματα χρονίως πασχόντων και μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, καταστήματα κράτησης.

9. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λοιποί εργαζόμενοι, φοιτητές επαγγελμάτων υγείας σε κλινική άσκηση) και σε κέντρα διαμονής προσφύγων – μεταναστών.

10. Αστεγοι.

11. Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς [συμπεριλαμβανομένων εκτροφέων μινκ (γουνοφόρα θηλαστικά)], σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους.