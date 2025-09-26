Ο Roscoe, το βρετανικό μπουλντόγκ του Λιούις Χάμιλτον, νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση μετά από βαριά πνευμονία. Σε ανάρτησή του ο Χάμιλτον αναφέρει ότι η καρδιά του σκύλου σταμάτησε, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν και σκοπεύουν να προσπαθήσουν να τον ξυπνήσουν το Σάββατο.

«Δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσει. Σας παρακαλώ να έχετε τον Roscoe στις σκέψεις και τις προσευχές σας», έγραψε ο πιλότος στα social media, ανεβάζοντας φωτογραφίες του Roscoe από την κλινική όπου νοσηλεύεται.

Σε επόμενη ανάρτηση, ο Χάμιλτον εξήγησε:

«Παρακαλώ, κρατήστε τον Roscoe στις σκέψεις σας. Θέλω να σας κρατώ όλους ενήμερους. Ο Roscoe έπαθε πνευμονία ξανά και είχε δυσκολία στην αναπνοή. Εισήχθη στο νοσοκομείο και του χορηγήθηκε ηρεμιστικό, ενώ του έκαναν εξετάσεις, και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η καρδιά του σταμάτησε. Κατάφεραν να επαναφέρουν τον καρδιακό παλμό και τώρα βρίσκεται σε κώμα. Δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσει. Αύριο θα προσπαθήσουμε να τον ξυπνήσουμε. Είμαι στο πλευρό του και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις προσευχές και την υποστήριξή σας».